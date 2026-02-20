حنان مطاوع: قدمت مشاهد في "الكينج" أقرب إلى المونودراما وتطلبت استنزافاً نفسياً كبيراً| خاص

وصفت الفنانة حنان مطاوع تعاونها مع محمد إمام في مسلسل "الكينج" بأنه من أكثر التجارب ثراءً على المستوى التمثيلي، موضحة أن المشاهد التي جمعتهما اتسمت بدرجة عالية من الحساسية والتعقيد لكون العلاقة بين الشخصيتين تقوم على مزيج متناقض من الحب والندية والصراع، وهو ما جعل الأداء مشحوناً ومجهداً نفسياً، لكنه في الوقت نفسه ممتع ومثير كممثلة تبحث عن المساحات الصعبة.



وأضافت مطاوع في تصريحات خاصة أن العمل داخل فريق كبير يضم عدداً من النجوم منح المسلسل ثِقلاً خاصاً، مؤكدة أن تفاعل الشخصيات وتداخل خطوطها الدرامية خلق حالة جماعية قوية انعكست على الأداء العام، فهذا النوع من الأعمال الجماعية يفرض على الممثل تركيزاً مضاعفاً، لكنه في المقابل يمنح العمل كثافة وثراء ينعكس في النهاية لصالح المشاهد، وعن الصعوبات.



وكشفت حنان مطاوع أن المسلسل احتوى على عدد كبير من المشاهد الثقيلة نفسياً، خاصة تلك التي اعتمدت على الأداء الداخلي والمشاعر المركبة، مشيرة إلى أن بعض المشاهد كانت أقرب إلى المونودراما، وتطلبت استنزافاً نفسياً كبيراً.



وأشادت حنان مطاوع بالتعاون مع المخرجة شيرين عادل ووصفته بأنه "قائم على الثقة ومنح المساحة" حيث أتاحت لها الدخول بعمق في تفاصيل الشخصية دون افتعال أو استعجال، بينما جاء العمل مع مصممة الأزياء إيناس عبد الله مكملًا للبناء النفسي، من خلال اختيارات شكلية بسيطة لكنها معبّرة، ساعدت على ترسيخ ملامح الشخصية وجعلها أكثر صدقاً.

