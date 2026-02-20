قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب بعد حكم إلغاء الرسوم الجمركية: بعض أعضاء المحكمة العليا عار على أمريكا
مسلسل صحاب الأرض الحلقة 3 | قوات الاحتلال تستولى على جثث بمستشفى الوديان.. وشاب ينقذ ابنة إياد نصار من يد إسرائيلي
دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد
حصريًا.. إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا عبر إكسترا لايف الليلة
عندي أحفاد ولازم أحترمهم .. غادة عبد الرازق تتحدث عن دورها بفيلم حين ميسرة
تشكيل مواجهة الأخدود والقادسية بالدوري السعودي
ثلاثي هجومي .. تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود
تشكيل ناري لفريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز
تشكيل مواجهة ضمك والشباب بالدوري السعودي
تصاعد التوتر.. ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أوسيم الداميــ.ة
غيروا اللائحة .. خالد أبو بكر ينتقد ظهور الخطيب فى إعلانات رمضان
حنان مطاوع: قدمت مشاهد في "الكينج" أقرب إلى المونودراما وتطلبت استنزافاً نفسياً كبيراً| خاص

محمد نبيل

وصفت الفنانة حنان مطاوع تعاونها مع محمد إمام في مسلسل "الكينج" بأنه من أكثر التجارب ثراءً على المستوى التمثيلي، موضحة أن المشاهد التي جمعتهما اتسمت بدرجة عالية من الحساسية والتعقيد لكون العلاقة بين الشخصيتين تقوم على مزيج متناقض من الحب والندية والصراع، وهو ما جعل الأداء مشحوناً ومجهداً نفسياً، لكنه في الوقت نفسه ممتع ومثير كممثلة تبحث عن المساحات الصعبة.

وأضافت مطاوع في تصريحات خاصة أن العمل داخل فريق كبير يضم عدداً من النجوم منح المسلسل ثِقلاً خاصاً، مؤكدة أن تفاعل الشخصيات وتداخل خطوطها الدرامية خلق حالة جماعية قوية انعكست على الأداء العام، فهذا النوع من الأعمال الجماعية يفرض على الممثل تركيزاً مضاعفاً، لكنه في المقابل يمنح العمل كثافة وثراء ينعكس في النهاية لصالح المشاهد، وعن الصعوبات.

وكشفت حنان مطاوع أن المسلسل احتوى على عدد كبير من المشاهد الثقيلة نفسياً، خاصة تلك التي اعتمدت على الأداء الداخلي والمشاعر المركبة، مشيرة إلى أن بعض المشاهد كانت أقرب إلى المونودراما، وتطلبت استنزافاً نفسياً كبيراً.

وأشادت حنان مطاوع بالتعاون مع المخرجة شيرين عادل ووصفته بأنه "قائم على الثقة ومنح المساحة" حيث أتاحت لها الدخول بعمق في تفاصيل الشخصية دون افتعال أو استعجال، بينما جاء العمل مع مصممة الأزياء إيناس عبد الله مكملًا للبناء النفسي، من خلال اختيارات شكلية بسيطة لكنها معبّرة، ساعدت على ترسيخ ملامح الشخصية وجعلها أكثر صدقاً.
 

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

الزبادي

تحذير من تناول الزبادي يوميا على سحور رمضان.. يهدد صحتك

نجيب ساويرس

نجيب ساويرس لأولاده: حافظوا على علاقتكم الحلوة بربنا إلى الأبد

نجيب ساويرس

ساويرس: من غير فلوس شخصيتي مكنتش هتتغير.. بس عطائي كان هيقل

ساويرس

ساويرس: تواصلت مع حكومتي اليونان وإيطاليا لتنفيذ فكرة جزيرة اللاجئين.. ومحصلش

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 3 .. القبض على محمد عادل إمام .. وعمرو عبد الجليل يطلب الزواج من حنان مطاوع

وصفة سهلة وطعم غني.. طريقة عمل بطاطس محشية باللحمة المفرومة

لمرضى السكري.. نصائح بسيطة لتناول الحلويات بأمان في شهر رمضان

من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

