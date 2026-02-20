ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة.. بينما غادرت 8 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة.

وأشار البيان إلى أنه بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22965 طنا تشمل 5207 أطنان يوريا و7047 طن جبس معبأ و4231 طن كسب صويا و1980 طن ملح و4500 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49588 طنا تشمل: 2009 أطنان قمح و13468 طن حديد و8298 طن خردة و14746 طن فول و6171 طن كسب صويا و3198 طن ابلاكاش و1698 طن زيت طعام .

وأضاف البيان أنه وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 68719 طنًا .. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 15383 طنًا ، وبلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 4146 حركة .