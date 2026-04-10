عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة حالة من الاستقرار خلال التعاملات، بعد سلسلة من التحركات المتقلبة التي شهدها السوق خلال الأيام الماضية، حيث ثبت سعر عيار 21 عند مستوى 7200 جنيه بعد 7220 جنيها أمس ، فيما وصل في وقت سابق من العام إلى 7650 جنيها كأعلى سعر.



ويأتي هذا الاستقرار في ظل توازن نسبي بين العرض والطلب محليًا، إلى جانب تأثيرات مباشرة من الأسواق العالمية، التي ما زالت تشهد تقلبات مرتبطة بأسعار الدولار والتوترات الجيوسياسية.



سعر الذهب اليوم في مصر

استقرت أسعار الذهب في السوق وفق آخر تحديث على النحو التالي:

عيار 24: 8229 جنيهًا للبيع و8172 جنيهًا للشراء

عيار 22: 7543 جنيهًا للبيع و7491 جنيهًا للشراء

عيار 21: 7200 جنيه للبيع و7150 جنيهًا للشراء

عيار 18: 6172 جنيهًا للبيع و6129 جنيهًا للشراء

عيار 14: 4800 جنيه للبيع و4767 جنيهًا للشراء

عيار 12: 4114 جنيهًا للبيع و4086 جنيهًا للشراء

عيار 9: 3086 جنيهًا للبيع و3064 جنيهًا للشراء

ويعكس هذا الاستقرار حالة من الهدوء النسبي في حركة الأسعار، بعد موجات صعود وهبوط متتالية خلال الفترة الماضية.



سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب استقرارًا عند مستوى 57600 جنيه للبيع و57200 جنيه للشراء، وهو ما يعادل قيمة الذهب الخام دون مصنعية أو ضرائب، ويزن 8 جرامات من عيار 21.

يواصل المعدن الأصفر الحفاظ على مكانته كأداة ادخار آمنة لدى المصريين، خاصة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في سعر الصرف والتقلبات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ما يدفع الكثيرين إلى متابعة أسعار الذهب في مصر اليوم بشكل يومي لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع.

حركة الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا في التعاملات الفورية بنسبة 0.1%، لتسجل نحو 4763 دولارًا للأوقية، بينما انخفضت العقود الآجلة بنسبة 0.6% إلى 4788 دولارًا للأوقية.

وجاء هذا التراجع مدفوعًا بارتفاع الدولار الأمريكي وتغيرات في توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية، رغم استمرار الاتجاه العام نحو تحقيق مكاسب أسبوعية.

عوامل مؤثرة على السوق

تتأثر حركة أسعار الذهب في مصر اليوم بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

قرارات أسعار الفائدة الأمريكية

تحركات الدولار في الأسواق العالمية

التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط

توقعات التضخم وأسعار الطاقة



كما أن تثبيت سعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عند 3.5% ساهم في حالة التوازن الحالية، وسط توقعات باستمرار السياسة النقدية الحذرة خلال الفترة المقبلة.

تشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب قد تشهد موجات صعود جديدة خلال عام 2026، في حال استمرار التوترات الجيوسياسية أو اتجاه البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة عالميًا، مع احتمالات بارتفاع كبير قد يصل إلى مستويات قياسية جديدة.

يعكس استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم حالة من الترقب في الأسواق، مع استمرار ارتباط السوق بالتطورات العالمية.