الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة حالة من الاستقرار خلال التعاملات، بعد سلسلة من التحركات المتقلبة التي شهدها السوق خلال الأيام الماضية، حيث ثبت سعر عيار 21 عند مستوى 7200 جنيه بعد 7220 جنيها أمس ، فيما وصل في وقت سابق من العام إلى 7650 جنيها كأعلى سعر.

أسعار الذهب

ويأتي هذا الاستقرار في ظل توازن نسبي بين العرض والطلب محليًا، إلى جانب تأثيرات مباشرة من الأسواق العالمية، التي ما زالت تشهد تقلبات مرتبطة بأسعار الدولار والتوترات الجيوسياسية.

سعر الذهب اليوم في مصر

استقرت أسعار الذهب في السوق وفق آخر تحديث على النحو التالي:

عيار 24: 8229 جنيهًا للبيع و8172 جنيهًا للشراء

عيار 22: 7543 جنيهًا للبيع و7491 جنيهًا للشراء

عيار 21: 7200 جنيه للبيع و7150 جنيهًا للشراء

عيار 18: 6172 جنيهًا للبيع و6129 جنيهًا للشراء

عيار 14: 4800 جنيه للبيع و4767 جنيهًا للشراء

عيار 12: 4114 جنيهًا للبيع و4086 جنيهًا للشراء

عيار 9: 3086 جنيهًا للبيع و3064 جنيهًا للشراء

ويعكس هذا الاستقرار حالة من الهدوء النسبي في حركة الأسعار، بعد موجات صعود وهبوط متتالية خلال الفترة الماضية.

أسعار الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب استقرارًا عند مستوى 57600 جنيه للبيع و57200 جنيه للشراء، وهو ما يعادل قيمة الذهب الخام دون مصنعية أو ضرائب، ويزن 8 جرامات من عيار 21.

يواصل المعدن الأصفر الحفاظ على مكانته كأداة ادخار آمنة لدى المصريين، خاصة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في سعر الصرف والتقلبات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ما يدفع الكثيرين إلى متابعة أسعار الذهب في مصر اليوم بشكل يومي لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع.

حركة الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا في التعاملات الفورية بنسبة 0.1%، لتسجل نحو 4763 دولارًا للأوقية، بينما انخفضت العقود الآجلة بنسبة 0.6% إلى 4788 دولارًا للأوقية.

وجاء هذا التراجع مدفوعًا بارتفاع الدولار الأمريكي وتغيرات في توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية، رغم استمرار الاتجاه العام نحو تحقيق مكاسب أسبوعية.

عوامل مؤثرة على السوق

تتأثر حركة أسعار الذهب في مصر اليوم بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • قرارات أسعار الفائدة الأمريكية
  • تحركات الدولار في الأسواق العالمية
  • التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط
  • توقعات التضخم وأسعار الطاقة
    500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21

كما أن تثبيت سعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عند 3.5% ساهم في حالة التوازن الحالية، وسط توقعات باستمرار السياسة النقدية الحذرة خلال الفترة المقبلة.

تشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب قد تشهد موجات صعود جديدة خلال عام 2026، في حال استمرار التوترات الجيوسياسية أو اتجاه البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة عالميًا، مع احتمالات بارتفاع كبير قد يصل إلى مستويات قياسية جديدة.

يعكس استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم حالة من الترقب في الأسواق، مع استمرار ارتباط السوق بالتطورات العالمية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من الفيديو

مشهد يهز القلوب.. فيديو اعتداء جماعي مروّع خارج مصر على سيدة يشعل الغضب

التوقيت الصيفي

توحيد الساعة.. مطالب برلمانية بإلغاء التوقيت الشتوي قبل تطبيق الصيفي

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

التصالح

التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تعلن أخبار جديدة

الشاب الضحية

علاقة عاطفية كلمة السر.. كشف غموض مقـ.تل صاحب كافيه بمنشأة القناطر

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

صورة أرشيفية

الصين تتحرك دبلوماسيا في أزمة إيران وتمنح طهران مخرجا سياسيا

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب في الصاغة اليوم

ترشيحاتنا

المتهم

شرخ بعظام الجمجمة .. ضبط شخص صطدم آخرا بإسكوتر كهربائي في المنوفية

المتهمين

خلافات على الميراث.. القبض على شخصين تعديا على منزل شقيقهما في دمياط

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل تعدي عامل على عنصر جنائي بالقاهرة

بالصور

شوربة العظام مفيدة أم ترند؟.. خبير تغذية يكشف الحقيقة الكاملة

فوائد شوربة العظام الصحية
فوائد شوربة العظام الصحية
فوائد شوربة العظام الصحية

حبيبة الملايين.. نيسان تودع سيارتها الشهيرة للأبد

نيسان
نيسان
نيسان

قبل شم النسيم.. بيطري الشرقية يضبط 10 طن أسماك مملحة ومدخنة مجهولة المصدر بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

تزامناً مع الإحتفال بيوم اليتيم.. تضامن الشرقية توزع ملابس بالمجان على 150 طفل

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

صورة من الفيديو

"نقطة بمليون جنيه" تشعل السوشيال ميديا.. فرح في المنيا يتحول إلى ساحة جدل واسع بين الإعجاب والانتقاد

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد