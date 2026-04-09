أسعار الذهب اليوم الخميس تستقر مع تماسك المعدن النفيس في السوق المحلية

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس استقرارًا نسبيًا في ظل تماسك المعدن النفيس، وفق آخر تحديثات السوق المحلي.

وجاءت الأسعار بحسب بيانات الصاغة والبورصات كالآتي:

جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 8,190 – 8,262 جنيه.

جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، بلغ 7,165 – 7,230 جنيه.

جرام الذهب عيار 18 وصل إلى 6,145 – 6,197 جنيه.

جرام الذهب عيار 14 سجل 4,780 جنيه.



جنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) تراوح بين 57,320 و57,840 جنيه.



وأكد خبراء أن الأسعار قد تختلف قليلًا في محلات الصاغة حسب المصنعية والطلب المحلي، مشيرين إلى أن المعدن النفيس حافظ على توازنه رغم تقلبات الأسواق العالمية.

هذا الاستقرار يعكس استمرار تماسك الطلب على الذهب كملاذ آمن للمستثمرين والمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.