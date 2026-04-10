انخفض 15 جنيهًا..لاالذهب يسجل 7190 جنيهًا في أول تعاملات مساء اليوم

انخفض سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 10-4-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية المختلفة بالتزامن سريان قرار وقف اطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

الذهب يتراجع

وتراجع سعر الذهب بمختلف الأعيرة الذهبية مقدار 15 جنيهًا مقارنة بما كان عليه أمس.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب 7190 جنيهًا.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8217 جنيها للشراء و 8160 جنيهًا للبيع .

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7532 جنيهًا للشراء و 7480 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 7190 جنيهًا للشراء و 7140 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 6162 جنيهًا للشراء و 6120 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 57.52 ألف جنيه للشراء و 57.12 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4776 دولار للشراء و 4775 دولار للبيع.