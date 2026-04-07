سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 8160جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 8080 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 7140 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 7070 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 6120 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 6060 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4760 جنيها.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4715 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 57.120 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي56.560 ألف جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 253805 جنيها.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 251315 جنيهًا.

سعر الدولار في الصاغة

وسجل سعر الدولار في الصاغة اليوم 54.60 جنيه مقابل 54.70 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4648.3 دولار.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.