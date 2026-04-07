ما بين ارتفاع وانخفاض .. تباين في حركة الذهب اليوم بالدول العربية

تشهد أسعار الذهب في الدول العربية حالة من التباين الواضح خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 حيث سجلت بعض الأسواق ارتفاعات ملحوظة في مقدمتها السعودية وقطر، بينما تراجعت الأسعار بشكل طفيف في أسواق أخرى مثل الإمارات نتيجة تحركات محدودة في السوق العالمية، كما استقرت الأسعار في الكويت بعد موجة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض منذ بداية هذا الأسبوع.

ويأتي هذا التباين في أسعار الذهب بالدول العربية في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة إلى جانب تأثر أسعار الذهب بتحركات الدولار وأسعار النفط وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأسواق العربية.

وقد جاءت أسعار الذهب اليوم في الدول العربية كالتالي:

أولاً :الإمارات

سجلت أسعار الذهب في الإمارات تراجعاً طفيفاً خلال تعاملات اليوم مقارنة بأسعار أمس وذلك في ظل تحركات محدودة للأونصة عالميا مع هدوء نسبي في الطلب.

عيار 24

560.50 درهم

عيار 22

519.00 درهم

عيار 21

497.75 درهم

عيار 18

426.50 درهم

الجنيه الذهب

3,982.00 درهم

الأونصة بالدرهم

17,433.50 درهم

الأونصة بالدولار

4,653.98 دولار

ثانياً: السعودية

بينما واصلت أسعار الذهب في السعودية تسجيل ارتفاعات متتالية منذ بداية الأسبوع مع إضافة مكاسب جديدة خلال تعاملات اليوم مدفوعة بزيادة الطلب المحلي على الذهب كملاذ آمن.

عيار 24

565.75 ريال

عيار 22

518.75 ريال

عيار 21

495.00 ريال

عيار 18

424.25 ريال

الجنيه الذهب

3,960.50 ريال

الأونصة بالريال

17,598.25 ريال

الأونصة بالدولار

4,692.85 دولار

ثالثاً: الكويت

وشهدت أسعار الذهب في الكويت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم بعد تذبذب واضح في الأسعار منذ بداية الأسبوع بين الارتفاع والانخفاض وجاءت كالتالي؛

عيار 24

46.35 دينار

عيار 22

42.50 دينار

عيار 21

40.55 دينار

عيار 18

34.77 دينار

الجنيه الذهب

324.47 دينار

الأونصة بالدينار

1,441.75 دينار

الأونصة بالدولار

4,660.92 دولار

رابعاً: قطر

وسجلت أسعار الذهب في قطر ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم مقارنة بأسعار أمس مدعومة بتحركات الأونصة عالميا واستمرار الطلب.

عيار 24

545.50 ريال

عيار 22

500.00 ريال

عيار 21

477.25 ريال

عيار 18

409.00 ريال

الجنيه الذهب

3,818.25 ريال

الأونصة بالريال

16,965.75 ريال

الأونصة بالدولار

4,660.92 دولار.