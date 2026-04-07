رئيس وزراء لبنان يؤكد مواصلة الحكومة العمل مع الشركاء الدوليين لوقف الحرب

أ ش أ

أكد رئيس وزراء لبنان نواف سلام مواصلة الحكومة اللبنانية العمل مع الشركاء الدوليين من أجل وقف الحرب، معلنًا استعداد لبنان للدخول في مفاوضات مباشرة.

جاء ذلك خلال اجتماع نواف سلام مع سفراء كلّ من فنلندا آنّي ميسكانين، وبلجيكا أرنوت باولز، وهولندا فرانك مولن، وكندا جريجوري جاليجان اليوم.

وخلال الاجتماع أكّد السفراء دعم بلدانهم للحكومة اللبنانية، مثنين على الاستجابة الرسمية لملف النزوح، ومعبّرين عن قلقهم من التوغل الإسرائيلي في جنوب لبنان.

كما تناول البحث مرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات «اليونيفيل»، بالإضافة إلى المفاوضات مع إسرائيل، ومسار الإصلاحات المالية.

من جهته، شكر الرئيس اللبناني السفراء على دعم بلدانهم واهتمامهم بلبنان.