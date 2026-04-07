محافظات

محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لحل مشكلات مدن بنها وكفر شكر وطوخ وقها

جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمقر ديوان عام المحافظة، لبحث ومناقشة طلبات مواطني مدن بنها وكفر شكر وطوخ وقها، حيث حرص على استقبال المواطنين كلٌ على حدة، والاستماع بعناية إلى شكواهم ومطالبهم، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تأتي في إطار كسر الحواجز بين المسؤول والمواطن والعمل على حل المشكلات بشكل مباشر وسريع.


وفي ملف التوظيف، أسفر اللقاء عن توفير عدد من فرص العمل للشباب بشركات القطاع الخاص، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار دعم جهود الدولة لخفض معدلات البطالة.
كما أولى المحافظ اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم، حيث تم توفير فرصة عمل مناسبة لأحد الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، تأكيدًا على حقهم في حياة كريمة ومشاركة فعالة في المجتمع.
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، وجّه المحافظ بالتنسيق الفوري مع مديريتي التضامن الاجتماعي والصحة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة لمواطن يعاني من مرض مزمن، مع صرف العلاج اللازم له بشكل عاجل لحين استكمال الإجراءات.
كما استقبل حالة إنسانية لسيدة تعاني من شلل نصفي نتيجة خطأ علاجي، حيث تم التنسيق مع وكيل وزارة الصحة لإصدار قرار فوري بعلاجها على نفقة الدولة، إلى جانب توفير فرصة عمل لها بإحدى المدارس الخاصة لمساعدتها على توفير مصدر دخل، مؤكدًا متابعته الشخصية لحالتها حتى تحسنها الكامل.

توفير حياة كريمة 

وشهد اللقاء لفتة إنسانية أخرى، حيث استمع المحافظ لشكوى شاب يتيم الأبوين يعول شقيقاته الثلاث، ويحتاج إلى دعم لتجهيز مسكنه، وعلى الفور تم التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتوفير فرصة عمل له، بالإضافة إلى توفير الأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة لشقته، بما يساعده على توفير حياة كريمة لأسرته.
وفي إطار تحسين الخدمات العامة، وافق المحافظ على طلب أحد المواطنين بقرية "مشتهر" بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي لمنزله الواقع داخل الحيز العمراني، موجهًا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ. كما شدد على المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بسرعة إنهاء طلبات التصالح المستوفاة، وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.
وأكد محافظ القليوبية أن هذه اللقاءات تعكس حرص المحافظة على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل أحد أهم أدوات العمل التنفيذي لضمان الاستجابة السريعة لمشكلاتهم.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع طلبات المواطنين، مع استمرار المتابعة الدقيقة لكافة الشكاوى التي تم عرضها، لضمان سرعة تنفيذ الحلول.
ومن جانبهم، أعرب المواطنون عن تقديرهم لهذه اللقاءات التي تتيح لهم عرض مطالبهم بشكل مباشر، مؤكدين أنها تسهم في تسريع حل المشكلات وتعكس اهتمامًا حقيقيًا بقضاياهم.

التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
السردين
