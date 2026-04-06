إلهام أبو الفتح
صحة القليوبية: الالتزام الصارم بتحديث الملفات الطبية وتطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى

إبراهيم الهواري

أجرى الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة تفقدية مفاجئة داخل مستشفى طوخ المركزي، وكذلك مستشفي حميات طوخ وذلك للاطمئنان على انتظام العمل خلال فترة السهر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.


شملت الجولة المرور على أقسام الطوارئ والاستقبال والداخلي والأقسام الحيوية بالمستشفي ، حيث تأكد سيادته من تواجد الأطقم الطبية كاملة، وانتظام النوبتجيات، وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة دون أي معوقات، مشيدًا بجاهزية الفرق الطبية وانضباط العمل داخل القسم.


كما تفقد قسم العناية المركزة، وحرص على مناقشة الأطباء النوبتجيين حول الحالات المرضية وخطط العلاج، مع مراجعة دقيقة للملفات الطبية والتأكد من استكمالها وفقًا للمعايير، إلى جانب متابعة تطبيق الصيدلة الإكلينيكية وضبط جرعات العلاج بما يضمن أعلى درجات الأمان للمريض.


وتابع وكيل الوزارة إجراءات تسليم وتسلم الحالات داخل العناية المركزة، مؤكدًا على أهمية الدقة في نقل المعلومات الطبية بين الفرق لضمان استمرارية الرعاية دون أخطاء.


وامتدت الجولة لتشمل أقسام الأشعة (بما فيها الإيكو)، وبنك الدم، حيث تم التأكد من توافر الفصائل الدموية وجاهزية الخدمات التشخيصية على مدار الساعة، بالإضافة إلى المرور على أقسام الداخلي والعظام والتأكد من انتظام العمل بها.


وأكد الدكتور أسامة الشلقاني أن المستشفى تعمل بكفاءة ولا توجد أي معوقات تؤثر على تقديم الخدمة الطبية، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية المفاجئة لضمان الانضباط وتحسين مستوى الأداء.


كما ووجه علي بضرورة الالتزام الصارم بتحديث الملفات الطبية أولًا بأول وتسجيل العلامات الحيوية بشكل دوري ومنتظم وتطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى داخل العناية دون استثناء ومراجعة جرعات الأدوية بواسطة الصيدلي الإكلينيكي قبل إعطائها والتأكد من جاهزية أجهزة التنفس الصناعي والمونيتور بشكل دائم وتوثيق دقيق لعمليات تسليم وتسلم الحالات بين النوبات.

النقل: تطوير واستعادة قوة الاسطول التجاري البحري ليصل إلى 40 سفينة في 2030

لترشيد النفقات.. وزير النقل يتفقد محطة رمسيس ويكرم 22 من العاملين بالسكك الحديدية

