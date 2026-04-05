استعدادًا لأعمال التوريد.. تموين القليوبية تشدد الرقابة على مطاحن القمح.. صور

أجرى الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية جولات تفقدية موسعة على عدد من مطاحن المحافظة، لمتابعة سير العمل وضمان جودة الدقيق المنتج، استعدادًا لموسم توريد القمح.

وشملت الجولات عددًا من المواقع الحيوية، من بينها مطحن بنها، وصومعة بنها، ومطحن العهد الجديد بميت حلفا، ومطحن الهدى بشبرا الخيمة، ومطحن السلاموني بمدينة العبور، حيث تم المرور على مختلف مراحل الإنتاج داخل هذه المنشآت.

استلام الأقماح

وتفقد وكيل الوزارة مراحل إنتاج الدقيق بدءًا من استلام الأقماح، مرورًا بعمليات الغربلة والبلل والطحن والنخل، وصولًا إلى التعبئة والوزن، مع التأكد من الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل مواقع التخزين، بما يضمن الحفاظ على جودة المنتج وسلامته.



كما راجع برنامج الطحن بالمطاحن، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة من وزارة التموين، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على كفاءة العملية الإنتاجية، لضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية.

وشدد على أهمية المتابعة المستمرة لمراحل الإنتاج، والاهتمام بجودة الدقيق المنتج، بما يساهم في توفير رغيف خبز مطابق للمواصفات ويلبي احتياجات المواطنين بمحافظة القليوبية.

وأكدت مديرية تموين القليوبية استمرار حملاتها وجولاتها الميدانية لضبط منظومة العمل، والحفاظ على جودة السلع المدعمة المقدمة للمواطنين.