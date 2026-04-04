القبض على طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام آخر وأسرته بتعاطى المواد المخدرة أمام إحدى المحال التجارية بالقليوبية والتعدى على مالكه بالضرب بسلاح أبيض لإعتراضه على تصرفاتهم.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 مارس المنقضى حدثت مشاجرة بين طرف أول : (4 أشخاص "إثنين منهم مصابان بجروح متفرقة بالجسم") طرف ثان : (4 أشخاص "أحدهم مصاب بجروح متفرقة بالجسم") جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام (أسلحة بيضاء وعصى خشبية) كانت بحوزتهم مما نتج عنه الإصابات المنوه عنها.

تم ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى التعدى ( سلاح أبيض – 2 عصا خشبية ) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وأضافوا بتخلصهم من قطعتى سلاح أبيض ، كما تبين عدم صحة قيام الطرف الثانى بتعاطى المواد المخدر ، وتم تحديد وضبط القائم على النشر "شقيق أحد الأشخاص من الطرف الأول" وبمواجهته بإدعائه الكاذب أقر به وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.