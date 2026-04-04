خلافات الميراث.. مصرع شاب وإصابةوالدته بطلقات نارية من سلاح خاله في قنا

لقي شاب مصرعه وأصيبت والدته بطلقات نارية أطلقها عليهم خاله فى قرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال قنا، بسبب خلافات ميراث.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب بطلق نارى وإصابة خلال خلاف عائلى بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا.

وتبين مصرع محمد أبو الحسن 30 عاما، فور وصوله إلى المستشفى، نتيجة طلق نارى اخترق جسده، فيما تعانى والدته من إصابة بطلق نارى، وجهها لهم خال الأول وشقيق الثانية، بسبب خلافات على ميراث قطعة أرض بقرية السمطا.

وتكثف أجهزة الأمن بقنا، جهودها لضبط المتهم والسلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإقرار العقوبة القانونية.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.