محافظ قنا يوجه بتسريع وتيرة العمل وإنهاء ملفات التصالح

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بمتابعة مكثفة للوقوف على مستجدات العمل في ملف التصالح، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز وتذليل كافة العقبات الفنية والإدارية أمام المواطنين، لضمان إنهاء الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن وفقًا للقانون، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي وتقنين الأوضاع السكنية بالمحافظة.



وفي ذات السياق، أجرت إدارة التخطيط العمراني بالتعاون مع مركز المعلومات بالمحافظة، جولة ميدانية بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حيث استهدفت اللجنة المرور على الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، وتحديداً قسم التصالح، للوقوف على الموقف التنفيذي للملفات المقدمة من المواطنين.





وباشرت اللجنة، فحص عدد كبير من الملفات ميدانياً للوقوف على أسباب تأخر إنهاء الإجراءات في بعض الحالات، وبحث الحلول التقنية والهندسية لتجاوز أي عقبات إدارية.



وخلال الجولة، أصدرت اللجنة تعليمات مشددة للإدارة الهندسية تضمنت تجنب رفض طلبات المواطنين والعمل على إيجاد حلول قانونية لاستكمالها، بالإضافة إلى حث المتقدمين وتنبيههم بضرورة استكمال المستندات والنواقص اللازمة لضمان إنهاء ملفاتهم بشكل نهائي، وسرعة مراجعة التقارير الفنية لضمان حصول المواطن على "نموذج التصالح" في أسرع وقت.



شارك في اللجنة، كل من: المهندس أحمد يوسف، مدير مركز المعلومات، والمهندسة غادة محمود، والمهندسة دعاء تمام، من إدارة التخطيط العمراني، والمهندس حمدي عبدالوهاب مركز المعلومات، في خطوة تهدف لضمان دقة البيانات المسجلة على المنظومة الإلكترونية وتطابقها مع الواقع، بما يحقق الانضباط العمراني داخل مركز ومدينة قنا.







