رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار قنا.. إزالة 69 تعديا على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.. عودة ضخ الخدمة بعد إصلاح كسر خط بمنطقة عمر أفندى

مركز سيطرة الشبكة الوطنية بقنا
مركز سيطرة الشبكة الوطنية بقنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها ، المحافظ يوجه بسرعة إصلاح كسر خط المياه بمنطقة "عمر أفندي"، إزالة 69 تعديا على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مديرية التموين تضبط 624 لتر وقود قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء، إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكى على طريق قنا الزراعى الشرقي، شركة المياه تعلن عودة ضخ الخدمة بعد إصلاح كسر خط بمنطقة عمر أفندى.
 

محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر خط المياه بمنطقة "عمر أفندي"
 

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، ضرورة سرعة الاستجابة لبلاغات الطوارئ والتعامل الفوري مع المشكلات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، لا سيما خلال عطلة عيد الفطر المبارك. 

وأوضح محافظ قنا، بأنه فور تلقي مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للمحافظة، بلاغًا بحدوث كسر مفاجئ في ماسورة مياه بقطر 4 بوصة بمنطقة "بحري البلد" خلف مسجد أبو الحسن، تم التوجيه بسرعة انتقال فرق الطوارئ لحل المشكلة. 


 

خلال عطلة عيد الفطر.. إزالة69 تعديا على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بقنا

تابع اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، أعمال تنفيذ قرارات الإزالة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، مع التأكيد على سرعة التعامل الفوري مع المخالفات ورصد أي تعديات في مهدها، بحضور وأحمد عبد الخالق، مدير مركز السيطرة.

وأكد السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، أن جهود الإزالات أسفرت عن تنفيذ 69 حالة إزالة بمراكز أبوتشت وفرشوط وقوص ودشنا وقنا، منها 32 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 37 قيراطًا، و36 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، بالإضافة إلى حالة واحدة ضمن المتغيرات المكانية، بإجمالي مساحة 15620 مترًا مربعًا.
 

تموين قنا: ضبط 624 لتر وقود قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء


شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، حملة رقابية أسفرت عن إحباط محاولة بيع كميات كبيرة من الوقود في السوق السوداء، بعد ضبط حالات بيع أسطوانات البوتاجاز بأسعار أزيد من التسعيرة الرسمية.

وقال المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إنه تم ضبط 26 جركن "سولار وبنزين 80 "بوزن 24 لتر للجركن الواحد، بإجمالي 624 لتر كانت معدة للبيع بالسوق السوداء.

إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكى على طريق قنا الزراعى الشرقي


أصيب ٩ أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الزراعى الشرقى بنطاق مركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الزراعى الشرقى أمام قرية السمطا التابعة لمركز دشنا.
 

مياه قنا : عودة ضخ الخدمة بعد إصلاح كسر خط بمنطقة عمر أفندى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، الانتهاء من إصلاح كسر خط مياه بقطر 4 بوصة بمنطقة "بحري البلد" خلف مسجد أبو الحسن، بمدينة قنا، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب.

وتمكنت فرق الطوارئ، بالتنسيق بين الجهات المعنية، من إصلاح العطل واستبدال الجزء التالف، وإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة التنفيذ وعدم وجود تسريبات جانبية.
 

مياه قنا السوق السوداء أملاك الدولة إصلاح كسر خط المياه منطقة عمر أفندى أخبار قنا

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب تؤثر على صحتك وحياتك

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟
ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟
ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟

