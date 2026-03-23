مياه قنا : عودة ضخ الخدمة بعد إصلاح كسر خط بمنطقة عمر أفندى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، الانتهاء من إصلاح كسر خط مياه بقطر 4 بوصة بمنطقة "بحري البلد" خلف مسجد أبو الحسن، بمدينة قنا، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب.

حيث تمكنت فرق الطوارئ، بالتنسيق بين الجهات المعنية، من إصلاح العطل واستبدال الجزء التالف، وإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة التنفيذ وعدم وجود تسريبات جانبية.

وأشار المهندس رجب عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى بدء عملية ضخ المياه لتصل إلى كافة العقارات والمناطق المتأثرة، مؤكدًا أن ضغط المياه سيعود إلى معدلاته الطبيعية خلال فترة وجيزة بمجرد اكتمال تعبئة الشبكات.

فيما تتابع الأجهزة التنفيذية أعمال انتظام عودة ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة، والاطمئنان على مرور المياه من مكان إصلاح الكسر بشكل آمن، موجهة اعتذارها للمواطنين عن الانقطاع الخارج عن إرادة شركة مياه الشرب والصرف الصحي.



وكان اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وجه بضرورة سرعة الاستجابة لبلاغات الطوارئ والتعامل الفوري مع المشكلات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، لا سيما خلال عطلة عيد الفطر المبارك، موضحاً بأنه فور تلقي مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للمحافظة، بلاغًا بحدوث كسر مفاجئ في ماسورة مياه بقطر 4 بوصة بمنطقة "بحري البلد" خلف مسجد أبو الحسن، تم التوجيه بسرعة انتقال فرق الطوارئ لحل المشكلة.







