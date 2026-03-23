تموين قنا: ضبط 624 لتر وقود قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، حملة رقابية أسفرت عن إحباط محاولة بيع كميات كبيرة من الوقود في السوق السوداء، بعد ضبط حالات بيع أسطوانات البوتاجاز بأسعار أزيد من التسعيرة الرسمية.





وقال المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إنه تم ضبط 26 جركن "سولار وبنزين 80 "بوزن 24 لتر للجركن الواحد، بإجمالي 624 لتر كانت معدة للبيع بالسوق السوداء.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إلى أن هناك حملات مكثفة لضبط المتلاعبين بالدعم، مؤكدًا استمرار الرقابة المشددة على كافة منافذ التوزيع ومحطات الوقود والمستودعات بمختلف مراكز المحافظة، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتطبيق القانون بكل حسم.



من جانبه شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على تكثيف الحملات الرقابية اليومية لضبط المخالفات المتعلقة بالسوق السوداء، لا سيما في قطاع المحروقات والسلع الاستراتيجية خلال فترة عيد الفطر، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وحماية الدعم الموجه للمواطنين.

وأكد محافظ قنا، عدم التهاون مع أي تلاعب يمس حقوق المواطنين أو يهدف لتهريب الدعم، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين لضمان استقرار منظومة السلع التموينية.







