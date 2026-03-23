محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر خط المياه بمنطقة "عمر أفندي"

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، ضرورة سرعة الاستجابة لبلاغات الطوارئ والتعامل الفوري مع المشكلات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، لا سيما خلال عطلة عيد الفطر المبارك.



وأوضح محافظ قنا، بأنه فور تلقي مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للمحافظة، بلاغًا بحدوث كسر مفاجئ في ماسورة مياه بقطر 4 بوصة بمنطقة "بحري البلد" خلف مسجد أبو الحسن، تم التوجيه بسرعة انتقال فرق الطوارئ لحل المشكلة.





وأشار الببلاوي، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق الفوري بين غرفة العمليات المركزية وكافة الجهات المعنية، وانتقال فرق الطوارئ من شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجلس مدينة قنا إلى الموقع، وتم التنسيق مع قطاع الكهرباء وشركة الغاز وإدارة النجدة لتأمين المنطقة وضمان عدم تضرر المرافق الأخرى نتيجة تدفق المياه الكثيف أمام منطقة عمر أفندي وقطاع الكهرباء.





فيما أعلنت شركة مياه الشرب، أنه تم غلق المياه فورًا عن الخط المتضرر للسيطرة على التدفق، وجاري العمل حاليًا على قدم وساق لإصلاح الكسر وتغيير الجزء التالف، وتؤكد المحافظة أن العمل سيستمر دون توقف حتى عودة الخدمة لطبيعتها في أسرع وقت ممكن.



وتهيب شركة مياه الشرب المواطنين القاطنين في المنطقة المتأثرة تفهم الموقف، مؤكدة أن جميع فرق الإصلاح تتواجد في الموقع لحين إنهاء الأعمال وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية.