الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار قنا| اعتماد تحديث الحيز العمراني لقرية الشيخ عيسى.. وإزالة 33 حالة تعد خلال إجازة العيد

يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، المحافظ يوجه بتكثيف الرقابة التموينية لضمان توافر أسطوانات البوتاجاز خلال عيد الفطر، ويناشد المزارعين بعدم حرق مخلفات القصب، اعتماد تحديث الحيز العمراني لقرية "الشيخ عيسى"، إزالة 33 حالة تعد في المهد خلال إجازة العيد.


 

محافظ قنا يوجه بتكثيف الرقابة التموينية لضمان توافر أسطوانات البوتاجاز خلال عيد الفطر

شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتوافر أسطوانات البوتاجاز، والمواد البترولية بكافة محطات الوقود على مستوى المحافظة، وذلك ضمن خطة الاستعدادات المكثفة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

وأكد الببلاوي، بأنه تم تفعيل غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام، لتلقي أي شكاوى أو بلاغات تتعلق بنقص المواد البترولية أو التلاعب بأسعار أسطوانات البوتاجاز.

محافظ قنا: اعتماد تحديث الحيز العمراني لقرية "الشيخ عيسى"


 

أعلنت اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية، صدور قرار رسمي بتحديث واعتماد الحيز العمراني لقرية "الشيخ عيسى" التابعة للوحدة المحلية لقرية القناوية بمركز قنا.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بسرعة تحديث الأحوزة العمرانية لقرى الجمهورية، وتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وتلبية لاحتياجات المواطنين. 
 

محافظ قنا: إزالة 33 حالة تعد في المهد خلال إجازة العيد

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، خاصة خلال فترات الإجازات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم استغلال عطلة عيد الفطر المبارك في أعمال البناء المخالف أو تنفيذ التعديات.

وأوضح محافظ قنا، أن اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، تابع أعمال إزالة التعديات خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
 

تزامنًا مع نشاط الرياح.. محافظ قنا يناشد المزارعين بعدم حرق مخلفات القصب

ناشد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مزارعي المحافظة بضرورة الامتناع التام عن حرق "سفير القصب" ومخلفات المحاصيل، وذلك بالتزامن مع تقارير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، التي تشير إلى نشاط ملحوظ للرياح خلال الفترة الحالية.

وأوضح محافظ قنا، بأن غرفة العمليات المركزية بالديوان العام، وبالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تتابع الموقف على مدار الساعة عبر تقنيات الرصد الحديثة، والتعامل والإبلاغ اللحظي عن أي حرائق، بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية ووزارة الزراعة ووزارة البيئة، للتعامل الفوري مع أي بلاغات.

نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

صورة أرشيفية

حالة الطقس غدا.. ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات وأمطار على هذه المناطق

