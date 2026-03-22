محافظ قنا يوجه بتكثيف الرقابة التموينية لضمان توافر أسطوانات البوتاجاز خلال عيد الفطر

شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتوافر أسطوانات البوتاجاز، والمواد البترولية بكافة محطات الوقود على مستوى المحافظة، وذلك ضمن خطة الاستعدادات المكثفة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

وأكد الببلاوي، بأنه تم تفعيل غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام، لتلقي أي شكاوى أو بلاغات تتعلق بنقص المواد البترولية أو التلاعب بأسعار أسطوانات البوتاجاز.





وشدد محافظ قنا، على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير محاضر فورية ضد المخالفين، وذلك في إطار حرص الدولة على ضبط الأسواق ووصول الدعم لمستحقيه خلال أيام العيد بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

ومن جانبه، أوضح المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، أن المديرية تتابع من خلال حملات تفتيشية مستمرة معدلات ضخ الوقود بالمحطات والتأكد من التزامها بالحصص المقررة، مؤكدًا أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لرصد أي نقص في الإمدادات والتعامل معه فورًا.

وتابع القط، أن هناك لجانًا رقابية مكثفة بكافة المراكز والقرى لمتابعة حصص توزيع أسطوانات البوتاجاز، مشددًا على الرقابة الصارمة لضمان وصولها للمستهلك بالسعر الرسمي المعلن، ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال خلال فترة العيد.

