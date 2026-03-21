قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأركان الإيرانية تتوعد: الرد بضربات أعمق على أي استهداف لمنشآتنا
الصحة: مبادرة فحص المقبلين على الزواج تُجري الكشف الطبي لـ 4.7 مليون شاب وفتاة
موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
أسرار جديدة فى أزمة الرقابة وسحب فيلم «سفاح التجمع»
بدوي: إنهاء وتسوية مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز نهاية يونيو
شقيق المتهمين في واقعة أكياس المياه يكشف التفاصيل: كنا بنعمل خير واللي حصل رد فعل
معتمد جمال يكشف عن استعدادات الزمالك لمواجهة اوتوهو
من يحكم إيران؟ أكسيوس: غياب مجتبى خامنئي يثير القلق
الآثار تكشف عن لوحة حجرية تعود إلى عصر الإمبراطور الروماني تيبيريوس
بالقوة الضاربة.. تشكيل الترجي المتوقع أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
خبير عسكري: اغتيالات قيادات «الباسيج» تستهدف شلّ القيادة وإثارة اضطراب داخلي في إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ قنا: إزالة 20 حالة مخالفة خلال اجازة عيد الفطر

يوسف رجب

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، استمرار الحملات الرقابية والميدانية بجميع قرى ومراكز المحافظة، لمواجهة أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وأوضح الببلاوي، أن الأجهزة التنفيذية في حالة استنفار تام لرصد المخالفات في المهد والتعامل معها فورًا بكل حزم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة. 

وأضاف محافظ قنا، أن غرفة العمليات المركزية بمتابعة اللواء سامي علام، السكرتير العام، تتابع على مدار الساعة تقارير منظومة المتغيرات المكانية، وأن الحملات الميدانية تمكنت بالفعل من تنفيذ عدد من حالات الإزالة الفورية.

وشدد الببلاوي، على رؤساء المراكز بضرورة التواجد الميداني اليومي والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها، مع إحالة المخالفين للجهات المختصة لضمان سيادة القانون، وأن المحافظة لن تتهاون في استرداد حق الشعب. 

ففي مركز ومدينة نجع حمادي، نجحت الأجهزة التنفيذية بإشراف حسين الزمقان رئيس المدينة، في إزالة 12 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة، بالإضافة إلى رصد وإزالة حالة تعدٍ صارخة متمثلة في تحويل وحدة سكنية إلى نشاط تجارى"محلات" بالمخالفة للقانون، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

كما تم تنفيذ 4 حالات إزالة فورية لبناء مخالف وتعديات على أراضٍ زراعية بمركز أبوتشت، وذلك خلال حملة مكبرة بإشراف سيد تمساح رئيس المركز، مؤكدًا أن الرصد الميداني لا يتوقف لضمان عدم استغلال المخالفين لفترة الإجازات. 

وفي مركز نقادة، أسفرت الجهود عن تنفيذ إزالتين في المهد، خلال الحملة التي قادها ياسر حمادي، رئيس المركز، مع تطبيق القانون حيال المتجاوزين لردع أي محاولات تكرار المخالفة.

كما قاد أشرف أنور، رئيس مركز ومدينة قنا، حملة استهدفت حالة تعدٍ فور رصد الشروع في البناء، وتمت الإزالة بالكامل ومصادرة مواد البناء المستخدمة.

عيد الفطر المبارك عطلة عيد الفطر ضبط التعديات حملات رقابية مكثفة قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين الخطيب

أسرة محترمة وأصحاب ابني.. ياسمين الخطيب تدافع عن الذين رموا مياه على المصلين فى النزهة

أسعار الدواجن

في ثاني أيام عيد الفطر.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه

الزمالك

خبير لوائح يكشف مفاجأة مدوية بشأن قرار إيقاف قيد الزمالك الـ 13

خالد الغندور

الوضع صعب جدا.. خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك بشأن أزمة القيد

البيت الأبيض

المتحدثة باسم البيت الأبيض تكشف موعد إنهاء الحرب على إيران

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل رسميًا.. ومفاجأة بشأن أسعار التذاكر

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل رسميًا.. ومفاجأة بشأن أسعار التذاكر

اغفر ذنوبك

اغفر كل ذنوبك عند سماع أذان فجر ثاني أيام العيد بـ3 كلمات.. لا تفوتها

الدولار

سعر الدولار يسجل خسائر أسبوعية مع تصاعد توقعات التشديد النقدي

ترشيحاتنا

الترجي

جماهير الترجي تتوجه نحو استاد القاهرة لحضور مباراة الأهلي

دوري أبطال أوروبا

سيناريو استثنائي.. المركز السابع في البريميرليج يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا

الاهلي

شبح الغيابات يهدد الأهلي أمام الترجي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

بالصور

فستان غير تقليدي.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

بيطري الشرقية يُحرر 33 محضرا ويضبط 2 طن أسماك مجمدة ولحوم ودواجن

لوك ناعم.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

لوك ناعم.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

فيديو

فوائد تناول الترمس

فوائد لا تُعد.. الترمس كنز غذائي يعزز المناعة ويحمي القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد