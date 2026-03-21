محافظ قنا: إزالة 20 حالة مخالفة خلال اجازة عيد الفطر

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، استمرار الحملات الرقابية والميدانية بجميع قرى ومراكز المحافظة، لمواجهة أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وأوضح الببلاوي، أن الأجهزة التنفيذية في حالة استنفار تام لرصد المخالفات في المهد والتعامل معها فورًا بكل حزم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة.

وأضاف محافظ قنا، أن غرفة العمليات المركزية بمتابعة اللواء سامي علام، السكرتير العام، تتابع على مدار الساعة تقارير منظومة المتغيرات المكانية، وأن الحملات الميدانية تمكنت بالفعل من تنفيذ عدد من حالات الإزالة الفورية.

وشدد الببلاوي، على رؤساء المراكز بضرورة التواجد الميداني اليومي والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها، مع إحالة المخالفين للجهات المختصة لضمان سيادة القانون، وأن المحافظة لن تتهاون في استرداد حق الشعب.

ففي مركز ومدينة نجع حمادي، نجحت الأجهزة التنفيذية بإشراف حسين الزمقان رئيس المدينة، في إزالة 12 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة، بالإضافة إلى رصد وإزالة حالة تعدٍ صارخة متمثلة في تحويل وحدة سكنية إلى نشاط تجارى"محلات" بالمخالفة للقانون، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم تنفيذ 4 حالات إزالة فورية لبناء مخالف وتعديات على أراضٍ زراعية بمركز أبوتشت، وذلك خلال حملة مكبرة بإشراف سيد تمساح رئيس المركز، مؤكدًا أن الرصد الميداني لا يتوقف لضمان عدم استغلال المخالفين لفترة الإجازات.

وفي مركز نقادة، أسفرت الجهود عن تنفيذ إزالتين في المهد، خلال الحملة التي قادها ياسر حمادي، رئيس المركز، مع تطبيق القانون حيال المتجاوزين لردع أي محاولات تكرار المخالفة.

كما قاد أشرف أنور، رئيس مركز ومدينة قنا، حملة استهدفت حالة تعدٍ فور رصد الشروع في البناء، وتمت الإزالة بالكامل ومصادرة مواد البناء المستخدمة.