قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفصائل اللبنانية تعلن استهداف 6 دبابات إسرائيلية في بلدة الطيبة بالجنوب
مصر والسعودية توقعان اتفاقية إعفاء متبادل لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة
دعاء ليلة القدر مكتوب 2026.. اغتنموا ليلة 29 رمضان المباركة بأفضل أدعية مستجابة
تراجع أسعار العملات العربية في مصر بالتزامن مع قرار الفيدرالي الأمريكي
البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس
القارئ عمر علي.. أصغر من صلّى في محراب الجامع الأزهر الشريف
الرياض.. الاجتماع الوزاري يطالب إيران بوقف اعتداءاتها فورا
السعودية: إصابة 4 مقيمين نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على الرياض
عيد الفطر 2026 .. تكبيرات صلاة العيد مكتوبة وكيفية أدائها خطوة بخطوة
موعد صرف معاشات أبريل 2026 لـ 11.5 مليون مواطن
Find N6 يغزو الأسواق.. أوبو تواجه سامسونج بهاتف قابل للطي بلا تجاعيد
مشادة كلامية تحولت لمشاجرة.. ضبط المتهمين بالتعدي على سيدة بالشرقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا.. إيقاف سائق ميكروباص خالف أجرة المواصلات.. رفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية

تكريم حفظة القرآن الكريم بقنا
تكريم حفظة القرآن الكريم بقنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، إيقاف سائق ميكروباص رفع الأجرة بالمخالفة بخط"إسنا-قنا"استجابة لشكاوى الركاب،.سكرتير عام المحافظة يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمركز قوص، المحافظ يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية، و يوجه بتسريع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، مع الالتزام بمعايير الجودة، ويشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمسابقة محمود بكرى، البدء الفوري في تطوير مستشفيات نجع حمادي وأبوتشت.

استجابة لشكاوى الركاب..إيقاف سائق ميكروباص رفع الأجرة بالمخالفة بخط"إسنا-قنا"

ضبطت الأجهزة الأمنية وإدارة المرور بقنا، أحد السائقين العاملين على خط "إسنا - قنا"، وذلك بعد ثبوت تورطه في استغلال الركاب ورفع قيمة الأجرة المقررة رسميًا.
 

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بالاستجابة والتعامل الفورى مع شكاوى أحد المواطنين عبر منظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء، من زيادة الأجرة على خط "إسنا - قنا".
 

سكرتير عام محافظة قنا يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمركز قوص

قاد اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، يرافقه الدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، حملة لرفع الإشغالات والتعديات بمحيط مزلقان السكة الحديد وشارع النصر، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة التنفيذية بضرورة الحسم في مواجهة العشوائية وتعديات الباعة الجائلين، بمشاركة شرطة المرافق، وقسم الإشغالات، والحملة الميكانيكية، ونواب رئيس المركز.

استهدفت الحملة تطهير المحاور الرئيسية والمناطق الحيوية بمركز قوص من التعديات التي تعيق حركة المشاة والسيارات، حيث تم إزالة كافة الفرش العشوائية التي كانت تسبب اختناقًا مروريًا بمحيط مزلقان السكة الحديد.

محافظ قنا يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات على مستوى المحافظة، استعدادًا لموجة من التقلبات الجوية.

وأكد محافظ قنا، على جاهزية كافة المعدات، والتشديد على رؤساء المراكز والمدن والقرى بضرورة مراجعة مخرات السيول ومصارف الأمطار.

الالتزام بمعايير الجودة..محافظ يوجه بتسريع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

عقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لاستعراض الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الحالية للعام المالي 2026/2025، ومتابعة نسب الإنجاز في المشروعات الجارية بمختلف القطاعات.

واستعرض محافظ قنا، خلال الاجتماع، معدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بشرى لأهالي قنا.. البدء الفوري في تطوير مستشفيات نجع حمادي وأبوتشت

وافق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، على البدء الفوري في تنفيذ مشروعين حيويين بقطاع الصحة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق المشترك مع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، في خطوة هامة لتعزيز البنية التحتية الصحية بمحافظة قنا.

وشملت الموافقة، إسناد الأعمال الإنشائية والبدء الفعلي خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ لمشروعات إنشاء مبنى الاستقبال والطوارئ الجديد، لرفع كفاءة التعامل مع الحالات الحرجة، بمستشفى نجع حمادي العام، بالإضافة إلى إنشاء المبنى الإداري الجديد، بمستشفى أبوتشت المركزي، لتنظيم العمل الإداري وتوفير مساحات إضافية للخدمات الطبية.

مسابقة محمود بكري| محافظ قنا يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
 

شهد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، حفل تكريم 12 حافظًا وحافظة لكتاب الله، من الفائزين في مسابقة الراحل الدكتور محمود بكري لحفظ القرآن الكريم، في مسقط رأسه بمنطقة “المعنى”.

وأعرب الببلاوي عن سعادته للمشاركة في تكريم أهل القرآن الذين اصطفاهم الله لحفظ كتابه، مشيرا إلى أن المحافظة تحرص دائمًا على وضع ملفات الصحة، والتعليم، والقضاء على البطالة، على رأس أولوياتها؛ بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال تطوير منظومة التعليم، وتعزيز الرعاية الصحية، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب عبر مشروعات تنموية مستدامة.

