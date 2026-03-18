محافظ قنا يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات على مستوى المحافظة، استعدادًا لموجة من التقلبات الجوية.

وأكد محافظ قنا، على جاهزية كافة المعدات، والتشديد على رؤساء المراكز والمدن والقرى بضرورة مراجعة مخرات السيول ومصارف الأمطار.

كما أكد أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، في حالة انعقاد مستمر على مدار الساعة، لمتابعة تطورات الموقف أولًا بأول بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، والتعامل الفوري مع أي تداعيات محتملة.

وأهاب الببلاوي، بالمواطنين ضرورة القيادة بهدوء وحذر على الطرق، خاصة في ظل احتمالات انخفاض الرؤية، مع الالتزام بالتعليمات والإرشادات، وتجنب التواجد أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة أثناء نشاط الرياح.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم التأكيد على جاهزية المعدات وفرق التدخل السريع، واستعداد قطاعات المرافق والكهرباء والطرق للتعامل مع أي طوارئ قد تطرأ، مع متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة والجهات المختصة، وذلك في ضوء ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وحال حدوث أي طارئ يرجى التواصل على أرقام غرف عمليات مراكز المدن التالية:

قنا 3332222

أبوتشت 2710345

فرشوط 2510555

نجع حمادي 2580717

دشنا 2740708

الوقف 3431340

قفط 2864030

نقادة 2600679

قوص 2210013