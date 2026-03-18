رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ قنا يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية

يوسف رجب

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات على مستوى المحافظة، استعدادًا لموجة من التقلبات الجوية.

وأكد محافظ قنا، على جاهزية كافة المعدات، والتشديد على رؤساء المراكز والمدن والقرى بضرورة مراجعة مخرات السيول ومصارف الأمطار.

كما أكد أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، في حالة انعقاد مستمر على مدار الساعة، لمتابعة تطورات الموقف أولًا بأول بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، والتعامل الفوري مع أي تداعيات محتملة.

وأهاب الببلاوي، بالمواطنين ضرورة القيادة بهدوء وحذر على الطرق، خاصة في ظل احتمالات انخفاض الرؤية، مع الالتزام بالتعليمات والإرشادات، وتجنب التواجد أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة أثناء نشاط الرياح.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم التأكيد على جاهزية المعدات وفرق التدخل السريع، واستعداد قطاعات المرافق والكهرباء والطرق للتعامل مع أي طوارئ قد تطرأ، مع متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة والجهات المختصة، وذلك في ضوء ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. 

وحال حدوث أي طارئ يرجى التواصل على أرقام غرف عمليات مراكز المدن التالية:

قنا                 3332222

أبوتشت          2710345

فرشوط          2510555

نجع حمادي     2580717

دشنا              2740708

الوقف            3431340

قفط              2864030

نقادة             2600679

قوص             2210013

قنا مخرات السيول سيطرة الشبكة الوطنية رفع درجة الاستعدادات القصوى الأحوال الجوية أخبار قنا

احذريه في مطبخك.. الإفراط في هذا الطعام يسبب خلل الدهون ويدمر الكبد بصمت

