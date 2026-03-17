بينها طواحين ذهب.. محلية قنا تزيل 27 حالة تعد بقريتي الأشراف ودندرة

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، تنفيذ حملاتها المكثفة لإزالة التعديات بمختلف قرى المركز، حيث جرى التنسيق مع الوحدات القروية والجهات المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة، في إطار خطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية أملاك الدولة، وذلك من خلال حملات ميدانية مكبرة يتم تنفيذها بشكل دوري لرصد أي مخالفات والتعامل معها فورًا.

وأسفرت جهود الحملة، عن تنفيذ عدد من قرارات الإزالة بعدد من القرى التابعة للمركز، حيث جرى تنفيذ 24 حالة إزالة لتعديات على أراضي أملاك دولة وأراضٍ زراعية، بمنطقة طواحين ذهب، بقرية الأشراف بمساحة إجمالية بلغت 4100 متر مربع، وذلك بمتابعة محمد عبدالحفيظ، نائب رئيس المدينة، وحربي مبارك، رئيس القرية، فيما تم تنفيذ 3 حالات إزالة لتعديات على أراضي زراعية بقرية دندرة، بمساحة 562 مترًا مربعًا بمتابعة حشمت بركات، رئيس القرية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد أنور، أن هناك تعليمات واضحة من منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع كافة أشكال التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وعدم التهاون مع أي مخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين حفاظًا على المال العام وهيبة الدولة.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إلى أن الأجهزة المحلية تواصل حملاتها المكثفة لإزالة التعديات بمختلف قرى المركز، تنفيذًا لخطة الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الممتلكات العامة من التعدي، مؤكدًا أن تلك الحملات مستمرة بشكل يومي لرصد أي مخالفات والتعامل معها فورًا بما يحقق الانضباط ويعزز سيادة القانون.

من جانبه شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، تكثيف الجهود للتصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدًا ضرورة تطبيق القانون بكل حزم، للحفاظ على الرقعة الزراعية وصون ممتلكات الدولة، تنفيذا لتوجيهات الدولة في هذا الشأن، مؤكداً بأن الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن تعمل بشكل مستمر لرصد المخالفات وإزالتها في المهد، ومنع تكرارها حفاظًا على حق الأجيال القادمة في الأراضي الزراعية.