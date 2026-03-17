صحة قنا: منع الإجازات والراحات للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات خلال العيد

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لعيد الفطر المبارك، وضمان تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بكفاءة وعلى مدار الساعة.

وشدد محافظ قنا، على المتابعة المستمرة على مدار الساعة لسير العمل بجميع المستشفيات والوحدات الصحية خلال أيام عيد الفطر المبارك، مع تكثيف المرور الميداني، للتأكد من انتظام العمل وتوافر الخدمات الطبية، والتعامل الفوري مع أي طوارئ، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة ومتكاملة للمواطنين في مختلف مراكز المحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه تم توجيه جميع المستشفيات برفع درجة الجاهزية داخل أقسام الطوارئ والاستقبال، مع التأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ والأمصال بكميات كافية، إلى جانب توفير مخزون مناسب من أكياس الدم ومشتقاته داخل بنوك الدم بالمستشفيات تحسبًا لأي طوارئ.

وأشار صادق، إلى تجهيز فرق الانتشار السريع بالمستشفيات للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، مع زيادة أعداد الأطباء النوبتجيات بأقسام الطوارئ خلال أيام العيد، وتوفير عدد كافٍ من الأسرة بالأقسام الداخلية المرتبطة بالطوارئ، بما يضمن سرعة استقبال الحالات والتعامل معها.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه تم التأكيد على تواجد الأطباء والفنيين بالأقسام المعاونة، خاصة الأشعة والمعامل وبنك الدم، لضمان سرعة إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للحالات الطارئة، مع التأكد من جاهزية شبكات الأكسجين والمولدات الكهربائية بالمستشفيات، ومراجعة احتياطي السولار والتنسيق مع الشركات المختصة بأعمال صيانة تنكات الأكسجين لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع.

وأكد صادق، جاهزية بدائل انقطاع التيار الكهربائي والمياه من خلال مراجعة مولدات الكهرباء وخزانات المياه، إلى جانب مراجعة مخزون الأدوية ومستلزمات الكوارث والأزمات لاستخدامها حال حدوث أي طارئ، مع منع الإجازات والراحات لجميع الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات خلال فترة العيد.