للارتقاء بالنظافة العامة.. رفع 243 طن مخلفات في قنا ونجع حمادي وقفط

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بمختلف مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية أسفرت عن رفع 243 طن مخلفات بمراكز قنا ونجع حمادي وقفط، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقرى.

وأضاف محافظ قنا، بأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تكثيف أعمال النظافة ورفع التراكمات أولا بأول، مؤكدًا أن المحافظة تتابع ميدانيا مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع الدفع بالمعدات والعمالة اللازمة للحفاظ على بيئة نظيفة وصحية بكافة المراكز والقرى.

وفي هذا السياق، تابع أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أعمال النظافة والتي أسفرت عن رفع 147 طن مخلفات، على مستوى المدينة والقرى التابعة لها، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية اليومية للتأكد من تواجد فرق العمل في مواقعها والارتقاء بمستوى النظافة وتحسين المظهر الحضاري.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، تنفيذ حملات النظافة المكثفة تحت إشراف حسين الزمقان، رئيس المركز، حيث أسفرت الحملات عن رفع 57 طن قمامة ومخلفات من عدد من الشوارع والمناطق المختلفة داخل المدينة والقرى التابعة للوحدة المحلية، من خلال الدفع بالمعدات والعمالة اللازمة لرفع التراكمات أولا بأول.

وفي مركز قفط، نفذت الوحدة المحلية برئاسة حافظ محمود، حملة نظافة موسعة أسفرت عن رفع 39 طنًا من المخلفات والتراكمات، بعدد من الشوارع والمناطق في إطار الجهود المبذولة لتحسين مستوى النظافة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

وتأتى هذه الحملات، في إطار المحافظة المستمرة في تنفيذ خططها لتحسين منظومة النظافة بكافة المراكز والقرى، مع التأكيد على أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على الشوارع والميادين نظيفة وعدم إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، بما يسهم في خلق بيئة حضارية تليق بأبناء المحافظة.