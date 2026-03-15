كلب ضال يعقر 6 أطفال أمام منازلهم بالمعنا فى قنا

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد، إصابة 6 أطفال بإصابات متنوعة بعدما تمكن كلب ضال من مهاجمتهم وعقرهم فى منطقة المعنا.

وتبين إصابة كل من: عمر مدحت عبدالوهاب،13 عامًا، زين محمد محمود 6 أعوام، حمزة عبدالراضي محمود 6 أعوام، محمد محمود أحمد 6 أعوام، وإبراهيم محمود حمزة 6 أعوام، وفاطمة حمدي محمود 4 أعوام.



وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقى المصل والعلاج اللازم، جراء الإصابات التى لحقت بهم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



