محافظات

أخبار قنا: تحصين 48 كلبًا ضالًا خلال حملات الطب البيطرى.. رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات الطقس

يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، تحصين 48 كلبًا ضالًا خلال حملات الطب البيطري استجابة لشكاوى الأهالي، المحافظ يهنئ طلاب STEM لفوزهم بالمركز الأول بمسابقة الكتابة العلمية، ويعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات الطقس، إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة داخل ترعة المنشية بنقادة، ومصرع وإصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى.
 

استجابة لشكاوى الأهالي.. تحصين 48 كلبًا ضالًا خلال حملات الطب البيطري بقنا

واصلت مديرية الطب البيطري بقنا، تنفيذ حملاتها المكبرة لتحصين وتطعيم الكلاب الضالة بمناطق متفرقة من مدينة قنا، بقيادة الدكتور ماهر سباق، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا.

وقال مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، إن الحملات تنفذها إدارة الأمراض المشتركة بالمديرية بقيادة الدكتورة نجلاء محمود، مدير الإدارة، وبمتابعة الدكتورة أسماء صابر، مدير إدارة التراخيص والتعامل مع الحيوانات الخطرة، بمشاركة فريق متكامل من أطباء المديرية وإدارة قنا البيطرية، إلى جانب متطوعين من جمعية الهلال الأحمر بقنا.

محافظ قنا يهنئ طلاب STEM بالفوز بالمركز الأول بمسابقة الكتابة العلمية
 

هنّأ اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، طلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بالفوز بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقة الكتابة العلمية، مؤكدًا أن ما حققوه من إنجاز يعكس المستوى المتميز لطلاب المحافظة وقدرتهم على المنافسة والتفوق على مستوى الجمهورية.

وأشار محافظ قنا، إلى حرص المحافظة على دعم ورعاية النماذج المتميزة من الطلاب وتشجيعهم على مواصلة التفوق والابتكار، باعتبارهم نواة حقيقية لعلماء المستقبل الذين سيسهمون في تحقيق نهضة علمية وتنموية للوطن.

محافظ قنا: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات الطقس

رفعت محافظة قنا، درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، على خلفية توقعات هيئة الأرصاد الجوية من احتمالية تعرض البلاد لموجة من التقلبات الجوية، مع انعقاد غرفة العمليات ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بشكل مستمر والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي تداعيات محتملة لحالة الطقس.

وأوضح اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أنه تم التأكيد على جاهزية المعدات وفرق التدخل السريع، واستعداد قطاعات المرافق والكهرباء والطرق للتعامل مع أي طوارئ قد تطرأ.

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة داخل ترعة المنشية بقنا

أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أجرة" كبوت"داخل ترعة بنطاق قرية المنشية التابعة لمركز نقادة جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد انقلاب سيارة أجرة يستقلها عدد من الأشخاص داحل ترعة بقرية المنشية التابعة لمركز نقادة.

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوى قنا

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق قنا الأقصر الصحراوي.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق قنا الأقصر الصحراوى، نتج عنه وفيات ومصابين.
 

