قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية واحتمالية سقوط الأمطار
ألمانيا: الحرب على إيران تؤثر علينا بشكل كبير ويجب أن تنتهي سريعا
فتاوى| هل الصلاة في آخر جمعة من رمضان كفارة عن الصلواة الفائتة لـ400 سنة؟.. الصلاة على الكرسي في المسجد.. الأزهر للفتوى يوضح أهم أحكامها.. حكم اصطحاب الأطفال لصلاة الجُمعة.. الأزهر يجيب
وزير الحرب الأمريكي: مجتبى خامنئي أصيب بجروح وقد يكون تعرض لتشوهات
وزير الحرب الأمريكي: سنمضي في تنفيذ مهمة طال انتظارها 47 عاما
ماكرون: دور فرنسا في الشرق الأوسط دفاعي.. ووجودنا البحري لحماية الملاحة
عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد
أوقاف مطروح تكرم 108طالبًا وطالبة فائزين بمسابقة القرآن بالقرية الحمراء
شراكة مصرية مع "البنك الدولي" لتمويل مبتكر للبنية التحتية
موعد غريب لمباراة بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
تخفيض 50% على أسعار تذاكر القطارات.. لهذه الفئة
هيئة الأركان الأمريكية: إيران تشهد أشد كثافة للنيران والضربات العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة قنا: توقيع الكشف الطبى على 606 مواطنين خلال قافلة بقرية بركة في نجع حمادي

قافلة طبية بقنا
قافلة طبية بقنا
يوسف رجب

نفذت مديرية الصحة بقنا، قافلة طبية مجانية بقرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف القوافل الطبية وتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا.

وقال الدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن القافلة استمرت على مدار يومين، ونجحت في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 606 مواطنين من أهالي القرية، في عدد من التخصصات الطبية المختلفة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القافلة شملت عدة تخصصات، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 157 مواطنًا في تخصص الباطنة، و23 في تخصص النساء والتوليد، و108 في تخصص الأطفال، و175 في تخصص العظام، و93 في تخصص الجلدية، و26 في تنظيم الأسرة، و24 في تخصص الأسنان.

فيما أشارت الدكتورة رضا محمد بخيت، مدير إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بقنا، إلى أن القافلة قدمت عددًا من الخدمات الطبية المعاونة، شملت إجراء التحاليل بمعمل الدم ومعمل الأمراض المتوطنة، إلى جانب خدمات الفحص والكشف المبكر لعدد من المواطنين.

وأضافت بخيت، أن القافلة نجحت في إجراء 363 تحليلًا بمعمل الدم و41 تحليلًا بمعمل الأمراض المتوطنة، بالإضافة إلى تنفيذ فحوصات الكشف المبكر لـ28 مواطنًا، مشيرة إلى أن فعاليات القافلة تضمنت تنظيم عدد من ندوات وحلقات التثقيف الصحي للمواطنين، تناولت التعريف بأهم الأمراض وطرق الوقاية منها، وأهمية اتباع السلوكيات الصحية السليمة للحفاظ على الصحة العامة.


قنا مديرية الصحة قافلة طبية صحة قنا القوافل الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

حالة الطقس

الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

كهربا

أول تعليق من كهربا بعد فوز إنبي على الزمالك

الأهلي

إعلامي يعلن مفاجأة حال توديع الأهلي دوري أبطال أفريقيا

هل حدثت ليلة القدر أمس

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

المعاشات

بعد طرح نواب تعديل قانون المعاشات.. إقرار معاش إضافي لهؤلاء بشروط

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

مصر تناقش مع البنك الدولي تمويل المشروعات بالعملة المحلية بدون ضمانات سيادية

وزير الصناعه

وزير الصناعة يدعو الشركات اليابانية لتعزيز استثماراتها في مصر

سيارات الجمارك

الجمارك تبيع سيارات وبضائع بـ38.4 مليون جنيه في مزاد عني

بالصور

وحدة حقوق الإنسان بالشرقية تتابع الخدمات المقدمة للمواطنين وترصد الشكاوى لضبط الأسواق

الشرقية
الشرقية
الشرقية

أوقاف الشرقية تكرم 50 ألف حافظ للقرآن الكريم

حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم

فيراري تطرح سيارة أمالفي سبايدر الجديدة بقوة 631 حصانًا

فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر

قفطان غير تقليدي.. بشرى تستعرض جمالها

بشرى
بشرى
بشرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد