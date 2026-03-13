صحة قنا: توقيع الكشف الطبى على 606 مواطنين خلال قافلة بقرية بركة في نجع حمادي

نفذت مديرية الصحة بقنا، قافلة طبية مجانية بقرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف القوافل الطبية وتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا.

وقال الدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن القافلة استمرت على مدار يومين، ونجحت في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 606 مواطنين من أهالي القرية، في عدد من التخصصات الطبية المختلفة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القافلة شملت عدة تخصصات، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 157 مواطنًا في تخصص الباطنة، و23 في تخصص النساء والتوليد، و108 في تخصص الأطفال، و175 في تخصص العظام، و93 في تخصص الجلدية، و26 في تنظيم الأسرة، و24 في تخصص الأسنان.

فيما أشارت الدكتورة رضا محمد بخيت، مدير إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بقنا، إلى أن القافلة قدمت عددًا من الخدمات الطبية المعاونة، شملت إجراء التحاليل بمعمل الدم ومعمل الأمراض المتوطنة، إلى جانب خدمات الفحص والكشف المبكر لعدد من المواطنين.

وأضافت بخيت، أن القافلة نجحت في إجراء 363 تحليلًا بمعمل الدم و41 تحليلًا بمعمل الأمراض المتوطنة، بالإضافة إلى تنفيذ فحوصات الكشف المبكر لـ28 مواطنًا، مشيرة إلى أن فعاليات القافلة تضمنت تنظيم عدد من ندوات وحلقات التثقيف الصحي للمواطنين، تناولت التعريف بأهم الأمراض وطرق الوقاية منها، وأهمية اتباع السلوكيات الصحية السليمة للحفاظ على الصحة العامة.



