محافظات

أخبار قنا| ضبط المتهم بإنهاء حياة مدرس وآخر قبل الإفطار.. واعتماد المخططات التفصيلية لـ 4 مدن

اسطوانات البوتاجاز
اسطوانات البوتاجاز
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، ضبط المتهم بإنهاء حياة مدرس وآخر قبل الإفطار، اعتماد المخططات التفصيلية لمدن "نقادة فرشوط دشنا وقفط"، المحافظ يوجه بإنهاء أزمة تسرب مياه الصرف بأراضي الحاج سلام استجابة لشكاوى الأهالى، مديرية التموين حرر31 مخالفة ويضبط أسطوانات غاز تباع بأزيد من السعر.
 

ضبط المتهم بإنهاء حياة مدرس وآخر قبل الإفطار بقنا

تمكنت قوة أمنية بقنا، خلال ساعات قليلة، من ضبط المتهم بإنهاء حياة مدرس وآخر بطلقات نارية، قبل دقائق من انطلاق آذان المغرب بقرية فاو بحرى التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

وجرى التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة بمركز شرطة دشنا، تمهيداً لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

 

اعتماد المخططات التفصيلية لمدن "نقادة فرشوط دشنا وقفط" بقنا


 

اعتمد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، المخططات التفصيلية لمدن نقادة، فرشوط، دشنا، وقفط، والتي تشمل حدود الحيز العمراني للمدن، للمساهمة في تعزيز التنمية العمرانية والقضاء على البناء العشوائي والمخالف.
 

وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية للمخططات، ومن ضمنها أعمال توقيع الحيز العمراني، بمراكز نقادة وفرشوط، ودشنا، وقفط، خاصة وأن العمل يتم وفق ضوابط قانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، موضحًا أن هذه المخططات تهدف إلى القضاء على العشوائيات والبناء المخالف والمساهمة في إحداث التنمية العمرانية، مع مراعاة الضوابط العمرانية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.


 

استجابة للأهالي..محافظ قنا يوجه بإنهاء أزمة تسرب مياه الصرف بأراضي الحاج سلام

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بسرعة فحص شكوى أهالي قرية الحاج سلام بمركز فرشوط، والمتعلقة بتضرر مساحات من الأراضي الزراعية نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة للاستجابة الفورية لاستغاثات المواطنين والحفاظ على الإصحاح البيئي والرقعة الزراعية.

وفي ذات السياق، تابعت الإدارة العامة لشئون البيئة بقنا، برئاسة الكيميائية أماني صلاح، تفاصيل الشكوى المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم التنسيق مع المهندس عربي محمد، مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بفرشوط، والانتقال الفوري لموقع البلاغ ومعاينته على الطبيعة ومقابلة الأهالي المتضررين لبحث أبعاد المشكلة ووضع الحلول الجذرية لها.


 

تموين قنا يحرر31 مخالفة ويضبط أسطوانات غاز تباع بأزيد من السعر

حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، 31 مخالفة تموينية متنوعة، ما بين بيع أسطوانات بأزيد من السعر المعلن، وضبط سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وقال المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إن المديرية بالتنسيق مع الدكتورة سحر عجاج، وجميع إداراتها والمفتشين بجميع مراكز المحافظة، تعمل على مدار الساعة لضبط الأسواق، لاسيما التعامل مع الشكاوى الواردة من بيع الأسطوانات بأزيد من السعر الرسمي.

قنا تموين قنا اعتماد المخططات التفصيلية أخبار قنا

