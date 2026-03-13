الدفاعات الجوية التركية تعترض صاروخا باليستيا استهدف قاعدة إنجرليك

اعترضت منظومات الدفاع الجوي التركية، فجر الجمعة، صاروخا باليستيا كان يستهدف قاعدة إنجرليك العسكرية الاستراتيجية في جنوب تركيا، وفق ما أفادت به وسائل إعلام تركية.



وذكرت التقارير أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير الصاروخ قبل وصوله إلى هدفه، ما حال دون وقوع أي أضرار مادية أو بشرية داخل القاعدة.



وتقع قاعدة إنجرليك في ولاية أضنة جنوب تركيا، على بُعد نحو 150 كيلومترًا من الحدود السورية، وتُعد واحدة من أبرز القواعد العسكرية الاستراتيجية التي تستخدمها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في منطقة الشرق الأوسط.



وتحظى القاعدة بأهمية كبيرة نظرًا لموقعها الجغرافي، إذ تُستخدم كمركز مهم لإدارة العمليات العسكرية في الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط ومنطقة القوقاز.



ورغم أن القاعدة تتبع لوزارة الدفاع والقوات الجوية التركية، فإنها تستضيف الجناح 39 للقاعدة الجوية التابع للجيش الأمريكي، وذلك في إطار اتفاقيات التعاون العسكري بين أنقرة وواشنطن، كما تُستخدم لتقديم الدعم اللوجستي والعملياتي لقوات حلف الناتو عند الحاجة.