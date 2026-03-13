قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: اعتقد أن مجتبى خامنئي على قيد الحياة لكنه مصاب
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في تطوير النقل النهري بآليات جديدة
البحرية الأمريكية: إصابات جراء حريق بحاملة الطائرات جيرالد فورد
ليلة مشتعلة في إسرائيل.. إصابة 50 شخصا بهجمات صاروخية قرب الناصرة
هاني شاكر يصل إلى باريس لتلقي العلاج
موعد أذان الفجر اليوم 23 رمضان 2026 في القاهرة
الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم
رشقات صاروخية إيرانية.. إصابات وأضرار بالغة بمبنى في وادي يزرعيل بإسرائيل
مقـ.تل ضابط فرنسي وإصابة آخرين جراء هجوم في أربيل بالعراق
السكك الحديدية تطلق قطارات إضافية خلال عطلة عيد الفطر| المواعيد كاملة
مميزات تنفردت بها محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية| تفاصيل
دعاء ليلة القدر والجمعة الأخيرة من رمضان.. أدعية من المصحف للزواج والرزق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو سلامة: الحرب بين إيران وإسرائيل وأمريكا لن تنتهي قريبا

عمرو سلامة
عمرو سلامة
منار نور

علق المخرج عمرو سلامة على التوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، مشيرًا إلى صعوبة انتهاء الأزمة في وقت قريب.


ونشر سلامة عبر حسابه الشخصي على إكس:
"احتمال كبير الحرب ديه ماتخلصش قريب لإنها أكثر حرب لأسباب شخصية، نتنياهو عنده سبب شخصي لإنه هيُحاكم لو مافيش حرب دايرة، ترامب مقتنع إن إيران حاولت تغتاله، والمرشد الجديد لازم ياخد ثار أبوه، ولما تكون الخناقة شخصية، صعب تحكم المنطق أو مصلحة الوطن أو حياة الشعوب."

وفي سياق آخر ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الولايات المتحدة الأمريكية استهلكت منذ بداية الحرب على إيران، كميات من الذخائر تكفي لسنوات من العمليات العسكرية العادية.


وأوضحت الصحيفة أن هذا الاستهلاك الكبير يعكس حجم الانخراط الأمريكي في العملية المشتركة مع إسرائيل على إيران، مما يضع ضغوطاً على سلاسل التوريد وإعادة تعبئة المخزون العسكري، وسط استمرار العمليات العسكرية في مناطق متعددة حول العالم.

أشارت تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إلى أن الولايات المتحدة استخدمت ذخائر بقيمة تزيد على 5 مليارات دولار في أول يومين من الحرب على إيران.

وذكرت مصادر إعلامية متعددة أن الجيش الأمريكي استخدم ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار خلال أول يومين من الضربات على إيران، وذلك وفقًا لتقييم قدمه البنتاجون إلى لجان الكونجرس يوم الاثنين.

عمرو سلامة ايران امريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

سعر أسطوانة الغاز

بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات

دعاء ليلة القدر - ادعية ليلة القدر

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات رددها النبي شاملة للخيرات.. وأفضل 310 أدعية مستجابة

عقار حي الإسكندرية

رخصة بناء وإزالة .. سكان عمارة المنتزه: فوجئنا باقتحام شققنا وتحطيمها

إف-15

ضربة مدوية.. الحرس الثوري الإيراني يسقط مقاتلة أمريكية من طراز إف -15

منتخب مصر

مجموعة مصر.. مفاجأة بشأن بديل منتخب إيران في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

سيارات مستعملة

خبير: سوق المستعمل ينتعش بعد زيادة الزيرو الغير مبررة

تويوتا bZ7

تويوتا تكشف عن أسعار bZ7 الأفخم من فئتها.. تفاصيل

أخبار التكنولوجيا

أحدث أخبار التكنولوجيا| وحش الفئة المتوسطة.. هاتف Z11x 5G بمواصفات رائدة.. وبسعر مفاجأة إليك Vivo Y51 Pro

بالصور

رجيم قاسي يفقدك الوزن بسرعة.. بين الحلم والمخاطر

رجيم قاسي
رجيم قاسي
رجيم قاسي

الكفتة الحمراء.. فطار بسيط بطعم زمان على سفرة رمضان

كفتة الحمراء
كفتة الحمراء
كفتة الحمراء

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

تشييع
تشييع
تشييع

فيديو

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد