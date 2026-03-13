عمرو سلامة: الحرب بين إيران وإسرائيل وأمريكا لن تنتهي قريبا

علق المخرج عمرو سلامة على التوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، مشيرًا إلى صعوبة انتهاء الأزمة في وقت قريب.



ونشر سلامة عبر حسابه الشخصي على إكس:

"احتمال كبير الحرب ديه ماتخلصش قريب لإنها أكثر حرب لأسباب شخصية، نتنياهو عنده سبب شخصي لإنه هيُحاكم لو مافيش حرب دايرة، ترامب مقتنع إن إيران حاولت تغتاله، والمرشد الجديد لازم ياخد ثار أبوه، ولما تكون الخناقة شخصية، صعب تحكم المنطق أو مصلحة الوطن أو حياة الشعوب."

وفي سياق آخر ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الولايات المتحدة الأمريكية استهلكت منذ بداية الحرب على إيران، كميات من الذخائر تكفي لسنوات من العمليات العسكرية العادية.



وأوضحت الصحيفة أن هذا الاستهلاك الكبير يعكس حجم الانخراط الأمريكي في العملية المشتركة مع إسرائيل على إيران، مما يضع ضغوطاً على سلاسل التوريد وإعادة تعبئة المخزون العسكري، وسط استمرار العمليات العسكرية في مناطق متعددة حول العالم.

أشارت تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إلى أن الولايات المتحدة استخدمت ذخائر بقيمة تزيد على 5 مليارات دولار في أول يومين من الحرب على إيران.

وذكرت مصادر إعلامية متعددة أن الجيش الأمريكي استخدم ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار خلال أول يومين من الضربات على إيران، وذلك وفقًا لتقييم قدمه البنتاجون إلى لجان الكونجرس يوم الاثنين.