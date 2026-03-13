صراع في البيت الأبيض بسبب حرب إيران.. ومساعدو ترامب يحذرون من خسائر فادحة

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول إن هناك صراع داخل البيت الأبيض يؤثر على تصريحات الرئيس الأمريكي المتغيرة بشأن مسار الحرب.

وقالت المصادر : مساعدو الرئيس يتباحثون في توقيت وكيفية إعلان النصر على إيران في ظل اتساع رقعة الصراع.

وأضافت المصادر : بعض المسؤولين يحذرون ترامب من أن ارتفاع أسعار البنزين قد يكبد واشنطن خسائر سياسية.

وتابعت المصادر الأمريكية : بعض المتشددين في إدارة ترمب يضغطون على الرئيس لمواصلة الهجوم على إيران.

وأمضت المصادر قائلة : ترامب قال في المناقشات إنه لا يريد الانسحاب مبكرا وعليه إتمام المهمة

وأتمت المصادر تصريحاتها قائلة : بعض مساعدي ترامب نصحوه بإنهاء الصراع بطريقة يمكن اعتبارها انتصارا حتى لو نجا معظم قادة إيران.