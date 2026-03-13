قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سر بطارية الأذين الأيمن.. جمال شعبان يوضح كيف تعمل كهرباء القلب

البهى عمرو

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق لمعهد القلب القومي، أن القلب يعمل بنظام كهربائي دقيق، وأن الله سبحانه وتعالى قد أودع فيه نظامًا معجزًا لتنظيم هذه الكهرباء. 

وأوضح أنه عند النظر إلى القلب نجد في أعلى الأذين الأيمن مجموعة من الخلايا الصغيرة التي تشبه في شكلها حبة العدس.

وبيّن خلال تقديمه برنامج «حتى يتبين» أن هذه الخلايا يحيط بها نسيج دهني، وتُعرف باسم بطارية القلب، إذ تلعب دورًا مهمًا في تنظيم وتنشيط الإشارات الكهربائية المسؤولة عن نبض القلب.

وأشار إلى أن هذه الخلايا تولد نحو 100 ألف شحنة كهربائية يوميًا، وهو ما يوازي تقريبًا عدد ضربات القلب في اليوم، وفي حال حدوث خلل في كهرباء القلب، تعمل هذه البطارية على دعم القلب وتنظيم نبضه، وهو ما يعد من نعم الله على الإنسان.

وأضاف أن البطارية الاحتياطية في القلب تعمل بصورة مؤقتة إلى أن تعود الإشارات الكهربائية الطبيعية إلى عملها المعتاد، لذلك قد يشعر من يعاني اضطرابًا في كهرباء القلب بالإجهاد وضيق النفس وعدم القدرة على أداء أنشطته اليومية.

كما لفت إلى أنه في حال توقف البطارية الاحتياطية أيضًا، فإن خلايا البطينين الأيمن والأيسر تمتلك القدرة على توليد نبضات كهربائية، لتعمل بدورها كبديل احتياطي يحافظ على استمرار عمل القلب.

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

