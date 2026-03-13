قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير البترول: مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز في غرب المتوسط
تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد جراحة القولون.. فيديو
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
فرج عامر: الزواج السري أحد أسباب تراجع مستوى لاعبي كرة القدم
لأول مرة منذ احتلال القدس عام 1967.. المسجد الأقصى يغلق أبوابه في الجمعة الأخيرة من رمضان
وزير البترول: الاستعداد المبكر لتأمين احتياجات الصيف المقبل من الطاقة
إيران تطالب بسحب استضافة كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة
إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.. التفاصيل الكاملة وفقا لقانون العمل الجديد
استقالة المسلمة الوحيدة في اللجنة الاستشارية للحريات الدينية التابعة لـ ترامب
أزمة الطاقة.. أسعار النفط تقفز مجددا فوق مستوى 100 دولار للبرميل
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا بصواريخ خيبر شكان مواقع إسرائيلية في القدس وتل أبيب وإيلات
العمل تفتح حوار لمناقشة طلبات بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابيةالعمالية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

هجوم بالمسيرات على مصفاة نفط في كردستان العراق

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

نقلت وكالة رويترز نقلا عن مصادر أمنية بأنه تم تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة على مصفاة لاناز غرب أربيل في كردستان العراق ، مشيرة إلى أن الهجوم خلف أضرارا محدودة.

وكانت إيطاليا أعلنت تعرض قاعدتها العسكرية في كردستان العراق لهجوم دون وقوع إصابات بحسب ماذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

ولاحقا، أدلت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني بتصريحات هامة ابعدت فيها نفسها وبلادها عن الحرب الجارية ضد إيران التي أطلقها الأمريكي دونالد ترامب،استجابة لرغبة العدوان الإسرائيلي حيث قالت : إيطاليا ليست في حرب ولا تريد الدخول في حرب.

كما ذكرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن الحرب في إيران اندلعت نتيجة "انهيار القانون الدولي"، وقالت إنها لا تملك المعلومات الكافية لإدانة أو تأييد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل.
 

العراق كردستان العراق مصفاة لاناز غرب أربيل طائرة مسيرة إيطاليا

