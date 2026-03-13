قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تطالب بسحب استضافة كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة
إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.. التفاصيل الكاملة وفقا لقانون العمل الجديد
استقالة المسلمة الوحيدة في اللجنة الاستشارية للحريات الدينية التابعة لـ ترامب
أزمة الطاقة.. أسعار النفط تقفز مجددا فوق مستوى 100 دولار للبرميل
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا بصواريخ خيبر شكان مواقع إسرائيلية في القدس وتل أبيب وإيلات
العمل تفتح حوار لمناقشة طلبات بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابيةالعمالية
زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب وسط تركيا
حرب إيران تشعل الخلاف بين مستشاري ترامب.. وإعلان النصر المزيف للخروج من الورطة
بحضور وزراء الخارجية والري والتعليم العالي.. توقيع اتفاقية كرسي اليونسكو لإدارة وحوكمة المياه العابرة للحدود
الحكومة الصومالية تحذر من خطط إقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية بأرض الصومال
هجوم بالمسيرات على مصفاة نفط في كردستان العراق
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاء وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أزمة الطاقة.. أسعار النفط تقفز مجددا فوق مستوى 100 دولار للبرميل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم الخارجي

قفزت أسعار النفط مجددًا إلى ما فوق مستوى 100 دولار للبرميل، في ظل استمرار التوترات الحادة في أسواق الطاقة العالمية نتيجة الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وتزايد المخاوف من اضطرابات طويلة الأمد في إمدادات الطاقة العالمية بسبب الوضع في مضيق هرمز.

وارتفع خام برنت، وهو المعيار العالمي لأسعار النفط، بأكثر من 9% خلال تداولات الخميس، ليصل إلى نحو 101.13 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة، وفق بيانات الأسواق العالمية. 

ويأتي هذا الارتفاع في وقت يتوقع فيه المتعاملون في أسواق الطاقة استمرار الاضطرابات لأسابيع وربما أشهر، مع اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها المباشر على حركة النفط العالمية.

اضطراب غير مسبوق في إمدادات الطاقة

يشير خبراء الطاقة إلى أن الأسواق تواجه حاليًا أكبر اضطراب في إمدادات الطاقة العالمية منذ عقود، حيث أدى التصعيد العسكري في المنطقة إلى تعطيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.

ويمر عبر المضيق عادة نحو خُمس الإمدادات النفطية العالمية، ما يجعله نقطة حيوية للتجارة الدولية في مجال الطاقة. غير أن التهديدات الإيرانية باستهداف السفن المارة في المضيق أدت إلى شبه توقف في حركة العبور، إذ تراجعت حركة السفن بشكل حاد منذ اندلاع الحرب.

ووفقًا لبيانات مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني، لم يمر عبر المضيق سوى نحو خمس سفن يوميًا منذ بدء الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، مقارنة بمتوسط 138 سفينة يوميًا قبل اندلاع الحرب.

كما أفادت التقارير بأن ما لا يقل عن 16 سفينة تجارية تعرضت لهجمات في المنطقة منذ بداية الصراع، وهو ما دفع العديد من شركات الشحن إلى تجنب المرور عبر الممر البحري الحيوي أو تأجيل رحلاتها.

إيران تستخدم المضيق كورقة ضغط

وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي تعهد فيها بالحفاظ على ما وصفه بـ"الإغلاق الفعلي" لمضيق هرمز، معتبرًا أن تهديد الملاحة في هذا الممر البحري يمثل أداة ضغط استراتيجية يمكن استخدامها في مواجهة الضغوط العسكرية والاقتصادية على طهران.

وفي بيان بثه التلفزيون الإيراني الرسمي، أشار خامنئي إلى أن تهديد السفن في المضيق يمثل “ورقة يجب الاستمرار في استخدامها”، في إشارة واضحة إلى استخدام الممر البحري كورقة ضغط في الصراع الدائر.

وفي المقابل، تبنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفًا متشددًا، مؤكدًا أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يبقى أولوية أكبر بكثير من المخاوف المرتبطة بارتفاع أسعار النفط.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن وقف البرنامج النووي الإيراني يمثل “مصلحة أكبر بكثير وأكثر أهمية من ارتفاع أسعار النفط”، في إشارة إلى أن واشنطن مستعدة لتحمل تبعات اقتصادية مقابل تحقيق أهدافها الاستراتيجية في الصراع.

تأثير مباشر على الأسواق العالمية

انعكست التوترات الجيوسياسية سريعًا على الأسواق المالية العالمية، إذ افتتحت بورصات آسيا – بما في ذلك طوكيو وسيول وهونغ كونغ – تعاملاتها على انخفاض حاد، بعد خسائر كبيرة سجلتها وول ستريت في الولايات المتحدة خلال جلسة التداول السابقة.

ويخشى المستثمرون من أن يؤدي استمرار الاضطرابات في إمدادات النفط إلى موجة تضخم عالمية جديدة، خاصة في حال استمر تعطيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لفترة طويلة.

محاولات لتهدئة الأسواق

ورغم محاولات بعض الدول والمؤسسات الدولية تهدئة الأسواق، إلا أن هذه الخطوات لم تنجح حتى الآن في وقف ارتفاع الأسعار. فقد أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء ستقوم بضخ نحو 400 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية في الأسواق العالمية، في محاولة لتعويض النقص في الإمدادات.

غير أن هذه الخطوة لم تلقَ استجابة كبيرة من المتعاملين في الأسواق، الذين يقدرون حجم العجز المحتمل في الإمدادات العالمية بما يتراوح بين 15 و20 مليون برميل يوميًا، وهو رقم كبير مقارنة بالكميات التي يمكن ضخها من الاحتياطيات.

كما أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا مؤقتًا يسمح للدول بشراء النفط الروسي الخاضع للعقوبات والذي كان عالقًا في البحر، في محاولة لزيادة المعروض في الأسواق. إلا أن هذا القرار لم ينجح أيضًا في خفض الأسعار، التي بقيت فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

أسعار النفط الطاقة إيران الحرب على إيران هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

الفيديو المتداول

العربية النقل سويتها بالأرض .. قريب ضحية حادث المرج يكشف عن مأساة | خاص

الارصاد

عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية

هانى شاكر

رفقة زوجته.. وصول هاني شاكر إلى باريس لتلقى العلاج

حالة الطقس

الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم

الاهلي وبيراميدز

بسبب تضارب مواعيد الدوري.. خبير تحكيمي يهاجم قرعة الأهلي وبيراميدز

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 23 رمضان؟ هنيئاً لمن يفوز بها و7 دلائل تؤكد وقوعها

احمد حجازي

أحمد حجازي يقترب من الدوري المصري في الموسم المقبل .. تفاصيل

ترشيحاتنا

سيارات مستعملة

خبير: سوق المستعمل ينتعش بعد زيادة الزيرو الغير مبررة

تويوتا bZ7

تويوتا تكشف عن أسعار bZ7 الأفخم من فئتها.. تفاصيل

أخبار التكنولوجيا

أحدث أخبار التكنولوجيا| وحش الفئة المتوسطة.. هاتف Z11x 5G بمواصفات رائدة.. وبسعر مفاجأة إليك Vivo Y51 Pro

بالصور

مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعدد من أسر الشهداء

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء
قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء
قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاء وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل سيناء

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاءا وحفل إفطار لعددا من شيوخ وعواقل سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاءا وحفل إفطار لعددا من شيوخ وعواقل سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاءا وحفل إفطار لعددا من شيوخ وعواقل سيناء

رجيم قاسي يفقدك الوزن بسرعة.. بين الحلم والمخاطر

رجيم قاسي
رجيم قاسي
رجيم قاسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد