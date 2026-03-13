قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العيد ولمة الأقارب.. وليد هندي يوضح فوائد الزيارات العائلية | فيديو
محافظ أسيوط: تكثيف حملات التفتيش على المنشآت الصناعية والتجارية
كنوز خفية تحت الجذور.. ماذا اكتشف العلماء أسفل شجرة عمرها 2400 عام؟
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة بمناسبة يوم الشهيد
أمريكا تعلن مقتل 4 من عناصرها في حادث تحطم طائرة التزود بالوقود بالعراق
الحكومة تطمئن المزارعين: استقرار في إمدادات الأسمدة بالموسم الحالي
ربط التعليم العالي بسوق العمل.. دمج وإعادة هيكلة التخصصات
رمال وأتربة .. الأرصاد تعلن مفاجأة عن حالة الجو حتى صباح السبت
وزير النقل: تطوير منظومة الصيانة والإصلاح وتقديم الخدمات للغير | صور
تامر حسني ودينا كانوا داعمين.. هبة السيسي: أعلنت إصابتي بالسرطان عشان كنت محتاجة طبطبة
تزامنا مع دخول العيد.. مطالب برلمانية لتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير النقل: تطوير منظومة الصيانة والإصلاح وتقديم الخدمات للغير | صور

كامل الوزير وزير النقل
حمادة خطاب

قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بزيارة مركز صيانة ميت حبيش (المركز الفني للصيانة والإصلاح) التابع للشركة القابضة للنقل البحري والبري لمتابعة أعمال التطوير التي تتم داخله بهدف تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية وترشيد النفقات وتطوير منظومة خدمات النقل  وحيث تأتي هذه الزيارة في ضوء خطة وزارة النقل لتطوير منظومة الصيانة والإصلاح لأساطيل النقل التابعة للشركات المختلفة، وتعزيز الاعتماد على القدرات الفنية المحلية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على أعمال الصيانة الخارجية وخفض التكاليف التشغيلية 

وكان في استقبال وزير النقل كل من: اللواء محمود عرفات رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي، والدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ،  ورؤساء شركات الصعيد وغرب وشرق

 شاهد وزير النقل عرض تقديمي عن إمكانات  المركز المقام على مساحة إجمالية تقدر بنحو 46 ألف متر مربع  والذي يضم ورشًا رئيسية وورش فرعية ومخازن لقطع الغيار بالإضافة الى المباني الإدارية ومركز التدريب ، وكذلك الاطلاع على اعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها  وما شهده المركز من تنفيذ برنامج شامل لتطوير ورفع كفاءة مجمع الورش ليكون النواة الأولى لكيان الصيانة والإصلاح ، وحيث تضمنت أعمال التطوير تطوير شبكات الكهرباء ولوحات التوزيع، وإنارة الورش والمرافق بعدد كبير من وحدات الإضاءة الحديثة ، بالإضافة إلى رفع كفاءة المباني والورش وصيانة المعدات والآلات المختلفة، وتشغيل فرن الدهانات بعد إصلاح أنظمة الهواء والكهرباء والفلاتر، إلى جانب شراء معدات جديدة لبعض الأقسام، مثل قسم السروجي، وتحسين بيئة العمل داخل الورش.

واطلع وزير النقل على خطة الشركة القابضة للنقل البحري والبري  لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، حيث يجري التنسيق مع الشركات المصنعة للأتوبيسات لإنشاء مراكز صيانة داخل المجمع تعتمد على الكوادر الفنية العاملة بالمركز، بما يسهم في نقل الخبرات الفنية وتعزيز القدرات التشغيلية ، خاصة مع سعي الشركة القابضة من خلال هذا المركز إلى التوسع في تقديم خدمات الصيانة والإصلاح للغير، لتشمل الشركات العاملة في مجال النقل البري وشركات السياحة والهيئات والمؤسسات الحكومية، بما يعظم العائد الاقتصادي من الأصول المتاحة ويحول المركز إلى منصة فنية متخصصة لخدمات الصيانة المتكاملة.

كما شاهد وزير النقل خلال جولته مراحل الصيانة وبرامج رفع الكفاءة التي يتم تنفيذها والمعدات المتاحة وحجم الاعمال المنفذة حيث تم تنفيذ  عدد من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة لعدد من الأتوبيسات التابعة لشركات النقل، من خلال برامج فحص فني وإصلاح شاملة للأعطال الميكانيكية والكهربائية بما ساهم بفاعليه  في رفع جاهزية الأسطول التشغيلي وتقليل الأعطال المفاجئة ، وفي ضوء الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري تم استعراض ما يتم تنفيذه من  برامج تدريبية متخصصة للمهندسين والفنيين  بهدف تطوير مهارات الكوادر البشرية ورفع كفاءة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح منظومة العمل الفني.

واكد وزير النقل خلال جولته على أن تطوير مراكز الصيانة ركيزة أساسية لرفع كفاءة واستدامة منظومة النقل لافتا الى أهمية هذا المركز في تقديم الدعم الفني لأساطيل النقل التابعة للشركات المختلفة وفق أعلى معايير الجودة والعمل على سرعة تنفيذ مخططات الشركة لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح للغير بما يساهم في زيادة الموارد المالية للشركة القابضة وشركاتها التابعة وخاصة وأن  الخطة المستقبلية للشركة تستهدف  تطوير المركز ليصبح مركزًا إقليميًا متميزًا لصيانة وإصلاح المركبات الثقيلة وأتوبيسات النقل من خلال إدخال تقنيات حديثة في أعمال الصيانة المتقدمة وتطوير نظم الإدارة الفنية، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع النقل. 

كما أكد وزير النقل على ضرورة أن يتسابق الجميع لزيادة الإنتاجية بما يعود بالنفع على الشركة والعاملين مؤكدًا أن نظام الحوافز سيمنح للمجتهدين وفق معايير العدالة والشفافية، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، لافتا الى أهمية عمل لجنة المشتريات التي تتكون من (مهندس ومحاسب وفني ) مع ضرورة أن يكون الاستفادة المثلى من كافة قطع الغيار والأصول  وكذلك التدريب والتأهيل المستمر للمهندسين والفنيين وارسالهم بشكل دوري إلى مصانع الشركات العالمية في مصر والدول الأوربية للتدريب على أحدث انواع التكنولوجيا في هذا المجال

 كما دعا الوزير العاملين إلى الالتزام بأداء المهام الموكلة إليهم والعمل بروح الفريق للحفاظ على هذا الصرح الكبير  ،  بالإضافة إلى العمل على سرعة تنفيذ مخططات الشركة لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح للغير بما يساهم في زيادة الموارد المالية للشركة القابضة وشركاتها التابعة وخاصة وأن  الخطة المستقبلية للشركة تستهدف  تطوير المركز ليصبح مركزًا إقليميًا متميزًا لصيانة وإصلاح المركبات الثقيلة وأتوبيسات النقل من خلال إدخال تقنيات حديثة في أعمال الصيانة المتقدمة وتطوير نظم الإدارة الفنية، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع النقل.

تجدر  الإشارة الى أنه في إطار خطة إعادة الهيكلة التي تنفذها الشركة القابضة للنقل البحري والبري تم نقل تبعية المركز ليصبح كيانًا فنيًا مستقلًا تحت إشراف الشركة القابضة، في خطوة تنظيمية تهدف إلى الفصل بين نشاط النقل ونشاط الصيانة والإصلاح، بما يتيح تطوير هذا النشاط الفني وتحويله إلى مركز متخصص قادر على تقديم خدماته لكافة شركات النقل التابعة، إضافة إلى مختلف الجهات العاملة في قطاع النقل.

النشاط الفني كامل الوزير وزير النقل

