عضو بالحزب الجمهوري: ترامب وقع في فخ التصعيد مع إيران.. والولايات المتحدة ليس لديها مسار واضح للخروج

قالت جينجر تشابمان عضو الحزب الجمهوري والمحللة السياسية، إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انخرط في معركة مع إيران ووقع في فخ التصعيد، مشددة، على أن الولايات المتحد ليس لديها مسار واضح للخروج.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، في تغطية خاصة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن كل هجوم أميركي يلقى ردًا انتقاميًا من إيران، ولا يوجد أي مخرج آمن أو مسار واضح لإنهاء هذه الحرب.

وتابعت أن تصريحات ترامب حول التخلص من البرنامج النووي الإيراني وبرنامج الصواريخ الباليستية تتزامن مع توسع إسرائيل الاستيطاني في غزة وجنوب لبنان، مما يعقد المشهد العسكري والسياسي في المنطقة.

وأوضحت تشابمان أن الاتحاد الأوروبي أصبح طرفًا فاعلًا في التصعيد، متأثرًا اقتصاديًا بإغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة، حيث تضطر الدول الأوروبية لدفع أسعار أعلى للحصول على النفط، ما يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي وإيقاف بعض المصانع وتسريح العمال، خاصة في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا.

ولفتت إلى أن هذا التصعيد يخدم أهدافًا استراتيجية مثل إضعاف روسيا، لكنه يكبد أوروبا خسائر كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.