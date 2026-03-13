قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية.. ووسائل الدفع المختلفة

حمادة خطاب

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات وطرق الدفع من خلال عدد من الطرق المختلفة، تيسيراً على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر حيث يمكن لجمهور الركاب الحصول علي تذاكر السفر من خلال :

1-  شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة

2-  الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets 

3-  الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول   Egyptian National Railwaysويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الالكترونية   Play store & App store .

4-  وكلاء البيع من شركات التحصيل الألكتروني  المتعاقدة مع الهيئة لتقديم خدمة بيع وإصدار التذاكر وهي :-  (فوري -خالص- الأهلي ممكن  - أمان - ضامن - ماجيك باي - خدماتي - أو باي - طلقة - كاش كول  - مصاري - أموال - موجة - سمارت باي  - وقتي )

5-  حجز التذاكر على القطارات المكيفة والفاخرة من خلال الاتصال على الخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو رقم 09000661 من أى تليفون أرضى لمدة 15 يوم وحتى قبل قيام القطار بساعة  .

6-  مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد 34 مكتب على مستوى الجمهورية.

7-  ماكينات الحجز الذاتى [ TVM ] الموجودة ببعض المحطات الرئيسية .

كما تتيح الهيئة عدة طرق لدفع قيمة  تذاكر القطارات من خلال 

1-  الدفع النقدي على جميع شبابيك ومكاتب الحجز التابعة للهيئة,ومتاح ايضا الدفع الألكتروني ببطاقات الدفع الالكترونية ( Visa & Master  ) على شبابيك التذاكر الخاصة بالهيئة فى المحطات الرئيسية .

2-  الدفع على الموقع الالكتروني و تطبيق الهاتف المحمول عن طريق ببطاقات الدفع الالكترونية ( Visa & Master  ) 

3-  الدفع لوكلاء البيع المشار إليهم سواء نقديا أو الكترونيا ببطاقات الدفع الالكترونية ( Visa & Master  ) للتجار التابعين لوكلاء البيع المتعاقدين مع الهيئة .

وتؤكد الهيئة علي أنها لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب وذلك في ظل الإهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنوياً وهو ما أحدث نقلة نوعية كبيرة في مستوي الخدمة المقدمة.

