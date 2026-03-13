قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

موعد صرف معاش تكافل وكرامة وطرق الاستعلام بالرقم القومي

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
قسم اخبار البلد

تفصلنا أيام قليلة على بدء صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر مارس 2026، حيث يرغب الكثير من المستفيدين معرفة موعد الصرف رسميًا استعدادًا لشراء احتياجاتهم الأساسية ومستلزمات عيد الفطر المبارك.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن معاشات تكافل وكرامة لشهر مارس 2026، ستُصرف اعتبارا من يوم 15 من ذات الشهر وتستمر حتى نهاية الشهر، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

قبل بدء صرف مساعدات "تكافل وكرامة" لشهر مارس 2026، يتساءل العديد من المستفيدين من برنامج الدعم النقدي عن طريقة سهلة وسريعة لمعرفة حالة بطاقة الصرف، خاصة مع توسع الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وكبار السن وذوي الإعاقة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية للاستعلام عن حالة بطاقة الدعم من خلال الرقم القومي فقط، دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التضامن أو مراكز الخدمة، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين.

خطوات الاستعلام إلكترونيًا
- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

- اختيار خدمة الاستعلام عن نتيجتك.

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.

- الضغط على زر استعلام.

- تظهر مباشرة حالة البطاقة سارية – موقوفة – مجمدة.

وتهدف هذه الخدمة إلى تقليل التكدس وتوفير الوقت للمواطنين، مع ضمان وصول المعلومات الخاصة بملف الدعم في ثوانٍ عبر المنصة الإلكترونية.

طرق صرف مستحقات تكافل وكرامة
تتيح الوزارة عدة قنوات لصرف الدعم، تشمل:

- مكاتب البريد بجميع المحافظات.

- ماكينات الصراف الآلي ATM.

- المحافظ الإلكترونية عبر شركات الاتصالات.

- كارت ميزة البنكي بعد ربطه بالخدمة.

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر مارس 2026
وتستعد وزارة التضامن بقيادة الدكتورة مايا مرسي، لصرف المستحقات عن شهر مارس 2026 بدءًا من يوم الأحد المقبل الموافق 15 مارس، حيثُ يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 18 مليون مواطن تقريباً.

وذلك بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً عقب إقرار الزيادة الجديدة المقررة بـ25% بشكل دائم وتنفيذها بداية من شهر إبريل الماضي.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

