رشقات صاروخية إيرانية.. إصابات وأضرار بالغة بمبنى في وادي يزرعيل بإسرائيل
مقـ.تل ضابط فرنسي وإصابة آخرين جراء هجوم في أربيل بالعراق
السكك الحديدية تطلق قطارات إضافية خلال عطلة عيد الفطر| المواعيد كاملة
مميزات تنفردت بها محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية| تفاصيل
دعاء ليلة القدر والجمعة الأخيرة من رمضان.. أدعية من المصحف للزواج والرزق
عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية
مقـ.تل شخص اقتحم كنيسا يهوديا بشاحنة في ميشيجن الأمريكية
فصائل مسلحة عراقية تتبني إسقاط الطائرة الأمريكية للتزود بالوقود
السعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيّرات إيرانية اخترقت مجالها الجوي
إصابة سفينة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن
وول ستريت جورنال: إسرائيل تعتمد على جواسيس داخل إيران لتحديد أهداف هجماتها
4 ركعات فى آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح
محافظات

لمواجهة الأمطار.. رفع درجة الاستعداد بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية

رفع درجة الاستعداد بصرف الإسكندرية
رفع درجة الاستعداد بصرف الإسكندرية
أحمد بسيوني

ترفع شركة الصرف الصحي بالإسكندرية درجة الاستعداد والطوارئ بكافة قطاعاتها، تزامنًا مع توقعات بسقوط أمطار على المحافظة اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة 13 مارس، وذلك في إطار خطة الشركة للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار وضمان استمرار كفاءة عمل شبكات الصرف الصحي.

وفي هذا الإطار، تدفع الشركة بعدد كبير من السيارات والبدالات ومعدات رفع المياه بمختلف أنحاء المحافظة منذ الساعة السابعة صباحًا، مع انتشار فرق العمل ميدانيًا بالمناطق الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار، لضمان سرعة التدخل والتعامل مع أي طوارئ.

كما قررت الشركة توقف الإجازات وبدل الراحات لجميع العاملين بقطاعات الطوارئ والتشغيل، مع استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق، وتخفيض مناسيب البيارات، إلى جانب المتابعة المستمرة لمناسيب المصارف على مدار الساعة لضمان جاهزية الشبكات لاستيعاب مياه الأمطار.

من جانبه، أكد المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن فرق الطوارئ منتشرة على مدار 24 ساعة، مع تواجد جميع القيادات المعنية ميدانيًا لمتابعة الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه أو بلاغات ترد من المواطنين.

وأضاف «قنديل» أن الشركة تخصص الخط الساخن 175 لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة، مؤكدًا سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ في مختلف مناطق المحافظة.

وتناشد شركة الصرف الصحي بالإسكندرية المواطنين توخي الحذر خلال فترات سقوط الأمطار، وتجنب إلقاء المخلفات في الشوارع أو داخل شنايش الأمطار، لما تسببه من انسداد للشبكات وتعطيل كفاءة تصريف المياه، كما دعت إلى التواصل مع الخط الساخن في حال وجود أي تجمعات لمياه الأمطار أو مشكلات بشبكات الصرف الصحي.

الإسكندرية صرف صحي درجة الاستعداد تجمعات الأمطار سامي قنديل

