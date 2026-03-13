مصرع طالب أزهري صدمته سيارة عقب إمامته المصلين في التهجد

لقي الطالب الأزهري محمد عجمي مصرعه متأثرًا بإصاباته، بعدما صدمته سيارة عقب خروجه من مسجد العبور بالقاهرة، وذلك بعد إمامته للمصلين في صلاة التهجد خلال إحدى ليالي رمضان.



والطالب الراحل مقيد بالفرقة الأولى بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر في بني سويف، ومقيم بقرية ترسا التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وكان يتواجد في القاهرة لإمامة المصلين خلال صلاة التهجد في المسجد.



ويُعد محمد عجمي من مقرئي القرآن الكريم المعروفين بحسن صوته وإتقانه للتلاوة، حيث كان يحظى بمحبة المصلين الذين اعتادوا الصلاة خلفه.



وتلقى الشاب إصابات بالغة إثر اصطدام سيارة به أثناء سيره في الطريق عقب خروجه من المسجد، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته.



وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.