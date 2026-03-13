قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يعيد مشهد تيتانيك.. تمثال لترامب وإبستين يثير الجدل في واشنطن
الدفاعات الجوية التركية تعترض صاروخا باليستيا استهدف قاعدة إنجرليك
وليد الفراج يكشف كواليس ودية مصر والسعودية.. القاهرة تدخل سباق الاستضافة
مصرع طالب أزهري صدمته سيارة عقب إمامته المصلين في التهجد
ذعر في شمال إسرائيل من الصواريخ الإيرانية.. 60 مصابا وتضرر 80 منزلا
شظايا صاروخ إيراني تصيب واجهة مبنى وسط دبي
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-3-2026 والقنوات الناقلة
طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية.. ووسائل الدفع المختلفة
10 إضاءات لتدبر القرآن في شهر القرآن.. تعرف عليها
متوسط سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم 13-3-2026
تستهدف 500 ألف طالب.. التعليم تطلق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية
ترامب: اعتقد أن مجتبى خامنئي على قيد الحياة لكنه مصاب
حوادث

مصرع طالب أزهري صدمته سيارة عقب إمامته المصلين في التهجد

منار نور

لقي الطالب الأزهري محمد عجمي مصرعه متأثرًا بإصاباته، بعدما صدمته سيارة عقب خروجه من مسجد العبور بالقاهرة، وذلك بعد إمامته للمصلين في صلاة التهجد خلال إحدى ليالي رمضان.


والطالب الراحل مقيد بالفرقة الأولى بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر في بني سويف، ومقيم بقرية ترسا التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وكان يتواجد في القاهرة لإمامة المصلين خلال صلاة التهجد في المسجد.


ويُعد محمد عجمي من مقرئي القرآن الكريم المعروفين بحسن صوته وإتقانه للتلاوة، حيث كان يحظى بمحبة المصلين الذين اعتادوا الصلاة خلفه.


وتلقى الشاب إصابات بالغة إثر اصطدام سيارة به أثناء سيره في الطريق عقب خروجه من المسجد، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته.


وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

الطالب الأزهري مصرع طالب مسجد العبور بني سويف

