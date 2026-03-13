بث مباشر.. صلاة التهجد من الجامع الأزهر ليلة 23 رمضان

نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، بث مباشر لنقل صلاة التهجد من الجامع الأزهر، ليلة 23 رمضان في العشر الأواخر من الشهر الكريم.

ويؤم المُصلين في صلاة التهجد من الجامع الأزهر، ليلة 23 رمضان، كلا من:

الشيخ: رضا رمضان عبدالجواد (برواية الإمام ابن وَردَان عن الإمام أبي جعفر المدني).

الشيخ: محمد عبدالنبي جادو (برواية الإمام ابن وَردَان عن الإمام أبي جعفر المدني).

الشيخ: رضا كامل توفيق (برواية الإمام ابن جَمَّاز عن الإمام أبي جعفر المدني).

الشيخ: محمد عبدالجواد الهيتي (برواية الإمام ابن جَمَّاز عن الإمام أبي جعفر المدني).

صلاة التهجد

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن صلاة التهجد سُنّة عن سيدنا رسول الله ﷺ؛ حيث ورد عنه ﷺ أنه قال: «أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى الله صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى الله صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا». [متفق عليه].

تصلى صلاة التهجد بعد القيام من النوم في الليل، ويسن للمسلم أن ينوي القيام عند نومه، فإن غلبه نومه ولم يقم كتب له ما نوى، وإذا استطاع القيام يمسح النوم عن وجهه، ثم يقرأ العشر آيات الأخيرة من سورة آل عمران، ثم يستعمل السواك، ويتوضأ، ثم يصلي ركعتين خفيفتين، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إذا قام أحدكم من الليل، فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين».

ثم يصلي تهجده ركعتين ركعتين، لجواب النبي -عليه الصلاة والسلام- للرجل الذي سأله عن كيفية صلاة الليل، ويجوز أن يصلي أربع ركعات مرة واحدة، والأفضل أن يكون للشخص عدد ركعات معلومة، وأن يكون في بيته، ويوقظ أهله، ويصلي بهم جماعة، ويقرأ بالجهر تارة، وبالسر تارة، وإذا مر بآية رحمة سأل الله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله، ثم يختم قيامه بصلاة الوتر.