مصطفى بكري يناشد الحكومة: الإفراج عن سيارات ذوي الهمم المحتجزة ورفع المعاناة عن أصحابها

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن أصحاب السيارات المخصصة لـ ذوي الهمم يواجهون مشكلات كبيرة بسبب احتجاز سياراتهم، مشيرًا إلى وجود مناشدات بسرعة الإفراج عنها، خاصة أن احتجازها بحسب الشكاوى تم دون سند قانوني واضح.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن استمرار احتجاز هذه السيارات تسبب في خسائر مالية كبيرة لأصحابها، داعيًا إلى سرعة التدخل لحل الأزمة.

كما ناشد بكري رئيس وزراء مصر بالنظر في هذه المشكلة والتخفيف عن المواطنين، مع ضرورة البحث عن حلول عاجلة تنهي معاناة المتضررين.