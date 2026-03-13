قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رشقات صاروخية إيرانية.. إصابات وأضرار بالغة بمبنى في وادي يزرعيل بإسرائيل
مقـ.تل ضابط فرنسي وإصابة آخرين جراء هجوم في أربيل بالعراق
السكك الحديدية تطلق قطارات إضافية خلال عطلة عيد الفطر| المواعيد كاملة
مميزات تنفردت بها محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية| تفاصيل
دعاء ليلة القدر والجمعة الأخيرة من رمضان.. أدعية من المصحف للزواج والرزق
عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية
مقـ.تل شخص اقتحم كنيسا يهوديا بشاحنة في ميشيجن الأمريكية
فصائل مسلحة عراقية تتبني إسقاط الطائرة الأمريكية للتزود بالوقود
السعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيّرات إيرانية اخترقت مجالها الجوي
إصابة سفينة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن
وول ستريت جورنال: إسرائيل تعتمد على جواسيس داخل إيران لتحديد أهداف هجماتها
4 ركعات فى آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عدلي القيعي: قرعة الدور الثاني من الدوري أظهرت صعوبة جميع المباريات

رباب الهواري

قال عدلي القيعي، مدير التعاقدات السابق في النادي الأهلي، إن قرعة الدور الثاني من الدوري المصري أظهرت صعوبة جميع المباريات، مؤكدًا أن المستويات الحالية لا تجعل هناك فريقًا سهلًا على الآخر.

التنافسية الكبيرة في الدوري

وأشار القيعي، في تصريحاته عبر قناة الأهلي، إلى أن الميزة الأبرز في هذا الدوري هي التنافسية العالية، وهذا يرجع لأسباب متعددة. أهمها أن الفريق الحالي للأهلي ليس بنفس القوة والتنظيم الذي اعتاد عليه الجمهور، وهناك مشاكل واضحة في تطبيق الكتالوج الفني للفريق، وهو ما يجب على اللاعبين فهمه جيدًا.

القلوب قبل النجوم

وأكد القيعي أن مقولة “بالقلوب وليس بالنجوم” تعكس فلسفته في كرة القدم، مشددًا على أن اللاعب قد يكون نجمًا، لكن ليصبح أسطورة يجب أن يكون قلبه وعزيمته مساويين لمستوى نجوميته. وأضاف أن الأساطير الحقيقية تظهر عندما يكون اللاعب أول من يعود لقطع الكرة بعد فقدانها، وليس مجرد انتظار أو مشاهدة.

ملاحظات على الأداء الأخير

أعرب القيعي عن استيائه من مباراة طلائع الجيش الأخيرة، واصفًا الأداء بأنه سبب للاكتئاب. وأوضح أن الأهداف التي دخلت في مرمى الأهلي كانت نتيجة ضعف الانضباط في الخطوط، حيث كانت بعض الخطوط واقفة بلا حركة، ولاحظ أن اللاعبين ركضوا خلف الكرة دون الاهتمام بالمنافسين.

كما أشار القيعي إلى مباراة زد، مؤكدًا أن الفريق وصل لمرمى المنافس عدة مرات لكنه أضاع العديد من الفرص بسبب قلة التوفيق.

واختتم القيعي تصريحاته بالدعاء لكل من يعمل بجد من أجل النادي الأهلي، مؤكدًا أن التفاني والالتزام هما الطريق للحفاظ على مكانة الفريق وتحقيق النتائج المرجوة.

