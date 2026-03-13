حجازي يقترب من العودة إلى الدوري المصري

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، مقدم برنامج ملعب أون، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل المدافع الدولي أحمد حجازي لاعب الأهلي السابق والمحترف حالياً في صفوف نيوم السعودي، مؤكداً وجود احتمالية قوية لعودة اللاعب إلى الدوري المصري خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عبد الجواد خلال تصريحاته التلفزيونية أن عقد حجازي مع نادي نيوم السعودي يقترب من نهايته، وهو ما فتح الباب أمام عدة أندية مصرية لمحاولة التعاقد معه، خاصة في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها المدافع الدولي بعد سنوات من الاحتراف الخارجي.

منافسة قوية بين الأهلي وبيراميدز

وأشار إبراهيم عبد الجواد إلى أن الصراع على ضم أحمد حجازي لن يكون سهلاً، حيث يتنافس كل من الأهلي وبيراميدز بقوة للحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة القادمة.

ويعد حجازي أحد أبرز المدافعين المصريين خلال السنوات الأخيرة، وسبق له تقديم مستويات مميزة مع النادي الأهلي قبل خوض تجربة الاحتراف في أوروبا ثم الانتقال إلى الدوري السعودي. لذلك تسعى الأندية الكبرى للاستفادة من خبراته الدفاعية وقيادته داخل الملعب.

عقبتان أمام إتمام الصفقة

رغم الاهتمام الكبير بضم اللاعب، فإن هناك عقبتين قد تعطلان عودته إلى الدوري المصري. العقبة الأولى تتعلق بعمر اللاعب، حيث يقترب حجازي من المراحل الأخيرة في مسيرته الكروية، ما يجعل بعض الأندية تفكر جيداً قبل إتمام الصفقة.

أما العقبة الثانية فتتمثل في الراتب الكبير الذي يحصل عليه اللاعب حالياً مع نادي نيوم السعودي، وهو ما قد يشكل تحدياً مالياً لأي نادٍ يرغب في التعاقد معه، خاصة في ظل سقف الرواتب والميزانيات المحددة داخل الأندية المصرية.

نظام جديد للدوري المصري هذا الموسم

ويُقام الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي بمشاركة 21 فريقاً، وفق نظام جديد يعتمد على مرحلتين.

وشهدت المرحلة الأولى إقامة مباريات بنظام الدوري من دور واحد، حيث تواجهت جميع الفرق مع بعضها مرة واحدة. وبعد انتهاء هذه المرحلة يتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين، الأولى للمنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات الإفريقية، والثانية لتحديد الفرق التي ستصارع من أجل البقاء في الدوري