الحزم يهزم الخلود 2-1 في ديربي الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين

نجح فريق الحزم في تعزيز موقعه ضمن المنطقة الدافئة بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعدما تغلب على جاره الخلود 2-1، في لقاء الديربي الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن منافسات الجولة 26 من المسابقة.

أهداف المباراة وترتيب الفريقين

افتتح الحزم التسجيل مبكرًا عن طريق نواف الحبشي في الدقيقة 9، قبل أن يدرك راميرو إنريكي التعادل للخلود في الدقيقة 44. وفي الوقت القاتل من المباراة، سجل البديل عبدالعزيز الضويحي هدف الفوز للحزم في الدقيقة 86.

وبهذا الفوز، رفع الحزم رصيده إلى 31 نقطة، بينما بقي الخلود عند 25 نقطة دون أي تغيير.

شهد الشوط الأول بداية قوية من الحزم، حيث تمكن الحبشي من منح فريقه التقدم بعد هجمة منسقة أسفرت عن تسديدة قوية استقرت على يمين حارس الخلود خوان كوزاني. وكاد الحزم أن يضاعف النتيجة عند الدقيقة 28، لكن الكرة ارتطمت بالعارضة، في حين تصدى الحارس إبراهيم زايد لمحاولة التعادل من جانب الخلود في الدقيقة 39.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح الخلود في إدراك التعادل عن طريق كرة عرضية تابعها الأرجنتيني راميرو إنريكي مباشرة في الشباك.

في الشوط الثاني، حصل الحزم على ركلة جزاء نفذها عمر السومة لكن كوزاني تصدى لها ببراعة عند الدقيقة 60. واستمر تبادل الهجمات بين الفريقين، وأضاع الخلود فرصة خطيرة عندما سدد هتان باهبري كرة قوية تصدى لها زايد في الدقيقة 81.

وقبل نهاية المباراة بدقائق، استغل الحزم كرة عرضية لم يتمكن الدفاع من إبعادها، وسجل البديل عبدالعزيز الضويحي هدف الفوز مباشرة داخل المرمى. وحاول الخلود تعديل النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق تسديدة عبدالعزيز العليوة لكنها مرت بجانب القائم.