كريستال بالاس يتعادل مع أيك لارنكا في ذهاب دور الـ16 لدوري المؤتمر الأوروبي

اكتفى فريق كريستال بالاس بالتعادل السلبي مع ضيفه أيك لارنكا القبرصي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب سيلهيرست بارك ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الحالي 2025-2026.

ويُؤجل الحسم إلى مباراة الإياب المقرر لها يوم الخميس المقبل 19 مارس على ملعب أيك أرينا في قبرص، حيث يسعى الفريق اللندني لتحقيق الفوز لضمان التأهل إلى ربع النهائي.

وتأتي مواجهة اليوم بطابع ثأري بعد خسارة كريستال بالاس أمام أيك لارنكا بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم.

ويُعد كريستال بالاس من أبرز المرشحين للفوز بلقب دوري المؤتمر لموسم 2025-2026، خاصة بعد تحسن مستوى الفريق مؤخرًا، حيث لم يخسر النسور في آخر خمس مباريات سوى لقاء واحد، وتعادل في مباراة، وفاز في ثلاث، أبرزها فوزه 2-0 على زرينسكي موستار البوسني في مباراة الإياب، ليحسم التأهل لدور الـ16 بنتيجة إجمالية 3-1.

وعلى الصعيد المحلي، يمتلك الفريق اللندني 38 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ما جعله يتخلص عمليًا من خطر الهبوط الذي كان يلاحقه خلال الفترة الماضية.

تشكيل كريستال بالاس

حراسة المرمى: دين هندرسون

دين هندرسون خط الدفاع: كريس ريتشاردز – ماكسينس لاكروا – جاي كانفو

كريس ريتشاردز – ماكسينس لاكروا – جاي كانفو خط الوسط: برينان جونسون – آدم وارتون – دايتشي كامادا – تيريك ميتشل

برينان جونسون – آدم وارتون – دايتشي كامادا – تيريك ميتشل خط الهجوم: إسماعيلا سار – يورجن ستراند لارسن – إيفان غويساند

تشكيل أيك لارنكا