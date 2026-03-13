النجمة يخسر بثلاثية أمام ضمك في الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين

تلقى فريق النجمة، الذي يضم في صفوفه لاعب الوسط المصري نبيل عماد دونجا، هزيمة جديدة في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما خسر أمام ضيفه ضمك بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة رقم 26 من المسابقة.

وشارك نبيل عماد دونجا في التشكيل الأساسي للنجمة، وخاض المباراة بالكامل، لكنه لم يتمكن من منع الفريق من استقبال ثلاثة أهداف.

افتتح النجمة التسجيل عبر اللاعب فيليب كاردوسو في الدقيقة 52، قبل أن ينجح فريق ضمك في الرد بثلاثة أهداف عن طريق ياكو ميتى وفالنتين فادا وجوناثان أوكيتا في الدقائق 64 و78 و87 على التوالي، لتنتهي المباراة بفوز ضمك 3-1.

بهذه النتيجة، توقف رصيد النجمة عند 8 نقاط، ليبقى الفريق في المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما رفع ضمك رصيده إلى 22 نقطة محتلاً المركز الخامس عشر، ما يتيح له فرصة الابتعاد عن مناطق الهبوط.