بث مباشر.. صلاة التهجد من الحرمين الشريفين
عقب تحريك أسعار المواد البترولية.. أسعار تذاكر وسائل النقل العام الجديدة
أب ولكن فجر القضية.. بماذا يشعر الطفل عند صراع الوالدين بعد الطلاق
بسبب تضارب مواعيد الدوري.. خبير تحكيمي يهاجم قرعة الأهلي وبيراميدز
تحطم طائرة تزويد وقود أمريكية في العراق والجهود جارية لإنقاذ الطاقم
طريقة حسم بطل الدوري المصري عند تساوي الفرق في النقاط
رفقة زوجته.. وصول هاني شاكر إلى باريس لتلقى العلاج
اللاعب دا هيمشي مجانا .. قرار نهائي في الأهلي يخص رباعي الفريق .. خاص
لو وافقت ليلة 23 رمضان يوم الجمعة فهل تكون ليلة القدر؟ ترقب علاماتها
6450 جنيها آخر سعر لعيار 18 اليوم 13-3-2026
صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور
ميار الببلاوي: حنان ترك أخذت دوري في مسلسل نصف ربيع الآخر.. لكن أنا لم أهاجمها
رياضة

التعادل يحسم مواجهة نيوم والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين

حمزة شعيب

انتهت مباراة فريق نيوم مع التعاون بالتعادل الإيجابي 2-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الخميس على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجاري.

وشهدت المباراة غياب المدافع المصري أحمد حجازي عن صفوف نيوم، بعدما خرج من قائمة اللقاء بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرًا، والتي أبعدته أيضًا عن مواجهة النصر السابقة في المسابقة.

افتتح لوتشيانو رودريجيز التسجيل لصالح نيوم في الدقيقة 23، قبل أن يدرك روجير مارتينيز التعادل للتعاون في الدقيقة 70.

وعاد نيوم للتقدم مجددًا عن طريق النجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 76، إلا أن محمد الكويكبي خطف هدف التعادل القاتل للتعاون في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بتقاسم الفريقين نقاط اللقاء.

ويعد غياب أحمد حجازي مؤثرًا على نيوم، حيث يعد المدافع المصري أحد الركائز الأساسية في دفاع الفريق هذا الموسم، وشارك في 22 مباراة سجل خلالها هدفًا واحدًا.

بهذه النتيجة، رفع فريق نيوم رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثامن، بينما وصل التعاون إلى 45 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

نيوم التعاون الدوري السعودي

