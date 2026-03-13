التعادل يحسم مواجهة نيوم والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين

انتهت مباراة فريق نيوم مع التعاون بالتعادل الإيجابي 2-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الخميس على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجاري.

وشهدت المباراة غياب المدافع المصري أحمد حجازي عن صفوف نيوم، بعدما خرج من قائمة اللقاء بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرًا، والتي أبعدته أيضًا عن مواجهة النصر السابقة في المسابقة.

افتتح لوتشيانو رودريجيز التسجيل لصالح نيوم في الدقيقة 23، قبل أن يدرك روجير مارتينيز التعادل للتعاون في الدقيقة 70.

وعاد نيوم للتقدم مجددًا عن طريق النجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 76، إلا أن محمد الكويكبي خطف هدف التعادل القاتل للتعاون في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بتقاسم الفريقين نقاط اللقاء.

ويعد غياب أحمد حجازي مؤثرًا على نيوم، حيث يعد المدافع المصري أحد الركائز الأساسية في دفاع الفريق هذا الموسم، وشارك في 22 مباراة سجل خلالها هدفًا واحدًا.

بهذه النتيجة، رفع فريق نيوم رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثامن، بينما وصل التعاون إلى 45 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.